Bianca Comănici face dezvăluiri în exclusivitate

Câștigătoarea ambelor sezoane ale emisiunii televizate Puterea Dragostei este în căutarea unei noi oportunități! Iată ce a declarat vedeta în legătură cu viitorul său în lumea showbiz-ului.

În ciuda faptului că nu este o pasionată de modă, Bianca Comănici și-ar dori să participe la ”Bravo, ai stil”. Frumoasa brunetă recunoaște că de mică a vrut să cocheteze cu lumea modei, pentru că a fost descurajată de persoanele din jurul ei. „Mi-aș dori sa particip la "Bravo, ai stil”, în ciuda faptului ca nu sunt o pasionata de moda împătimita. Recunosc însă, că, de mică, aș fi vrut sa cochetez cu lumea modei, dar am fost descurajată din stânga și dreapta și nu am mers pe linia aceasta, iar acum regret ca nu am făcut pasul” a declarat bruneta.(Citește și:Andreea Mantea, sfaturi pentru Bianca Comănici, după despărțirea dureroasă de Livian de la Puterea Dragostei: ”Să meargă cu capul drept pe stradă”

Bianca Comănici face dezvăluiri în exclusivitate!

Bianca Comănici a primit și câteva încurajări: "Am câteva cunoștințe care mi-au spus ca aș avea potențial pentru "Bravo, ai stil”.

De asemenea, își cunoaște propriul potențial, iar trecutul său plin cu experiențe dureroase la Puterea Dragostei, atât prin prisma dezamăgirii provocate de fosta sa relație cu Livian, cât și trăite alături de ceilalți concurenți, sunt dovada clară că Bianca este o femeie extrem de puternică. A venit timpul ca frumoasa tânără să își folosească calitățile.

„Am încredere în mine că pot ajunge acolo și, firește, să fac față competiției. Doi ani la Puterea Dragostei m-au făcut să prind încredere în mine că pot muta munții din loc. De aceea, pot să vă spun, cu mâna pe inima, că nu îmi este teamă de nicio altă concurentă”, a spus câștigătoarea celor două sezoane ale show-ului Puterea Dragostei.

„Sunt puternică, iar motto-ul meu va fi acela că nu mă voi compara cu alte persoane”, a mai spus Bianca Comănici