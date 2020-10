Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Comănici a fost cea mai iubită concurentă de la Puterea Dragostei, dat fiind faptul că a câștigat și primele două sezoane. Frumoasa brunetă a fost de multe ori atacată, atât în timpul emisiunii, cât și după terminarea acesteia, în mediul online. Bianca Comănici nu a băgat niciodată în seama vorbele spuse de gurile rele, însă se pare că de această dată, totul a luat o întorsătură neașteptată. Bruneta a răbufnit, noaptea trecută, după ce ar fi fost din nou criticată fără rost, de o persoană pe care ar fi văzut-o doar o singură dată în viața ei. Sora lui Cristian Comănici nu s-a putut abține și a lansat o serie de atacuri pe pagina ei de Instagram, provocând-o pe acea persoană să -i răspundă la telefon, pentru a discuta așa cum trebuie.

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, noi dezvăluiri despre tânărul din viața ei. Ce crede vloggerul despre trecutul ei: ”Părea că nu-l interesează”

Citeste si: Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, primele declarații despre noul băiat care a apărut în viața ei: ”El are ceva aparte, este diferit de restul”

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, atac fără precedent

Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a ținut să lămurească câteva aspecte, în mai multe clipuri, postate pe pagina ei de Instagram, noaptea trecută. Așadar, bruneta a vorbit despre un individ, care vorbește mereu despre ea pe YouTube și din cauza căruia, nu știe sigur dacă va mai exista o colaborare profesională între ea și tânărul, apărut de curând în viața ei. Bianca Comănici nu a spus un nume concret, însă în urma indiciilor oferite de fosta concurentă, susținătorii ei sunt siguri că este vorba despre tatăl lui Livian de la Puterea Dragostei. Această bănuială ar putea fi adevărată, ținând cont că Nelson Mondialu a postat, recent, un clip pe YouTube, în care vorbește despre fosta iubită a fiului lui și despre băiatul nou, care a apărut în viața ei.

”Eu foarte mult timp nu o să mă las și o să lovesc în ea, pentru că merită. O să o urmăresc până când o să aibă copii, dacă o să aibă, până când o să facă o nuntă, deși sperăm că nu”,spunea Nelson Mondialu în videoclipul publicat.

Văzând aceste imagini, Bianca Comănici a răbufnit și a ținut să spună câteva cuvinte.

”Am rămas și eu șocată de ce-a putut să spună un individ, un om psihic instabil, că nu-l pot numi altfel, care trebuie internat la ospiciu. Ar trebui să se sesizeze cineva că el nu are dreptul să stea liber pe stradă, ar trebui închis la ospiciu. Am avut prea mult respect pentru unele persoane, pe altele le respect în continuare, nu am o problemă cu ele. Având în vedere că această persoană trăiește 24 din 24 cu gândul la mine și caută tot felul de chestii despre mine și scormonește și-l interesează ceea ce fac eu, pentru că face bani din Youtube. Dar pe el nu-l interesează să facă bani din Youtube, pe el îl interesează să-mi facă rău mie. A încercat să-mi facă rău, asta e”, a explicat Bianca Comănici.

Nelson Mondialu a făcut un clip pe YouTube, în care vorbește foarte urât despre Bianca Comănici și tânărul care urma să colaboreze cu aceasta. Frumoasa brunetă a luat atitudine și dă de înțeles că lucrurile nu vor rămâne așa.

”Poate nu o să mai fie colaborarea cu băiatul respectiv, din cauza lui, dar până la urmă nu este nimeni vinovat. Eu am să discut cu el, să vedem cum rămâne. Nu am dat numele acelui băiat, așa că nu este cazul să trageți concluzii pripite. Însă, eu am luat o decizie. O să încerc pe cât posibil să iau contact cu această persoană, s-o sun, sau eventual, să-mi iau eu un bilet spre orașul în care locuiește și să-mi spună toate lucrurile față-n față, lucruri pe care le spune pe vloguri. Să vedem dacă are aceeași părere, să vedem dacă îl fac într-un fel să-și vadă de viața lui. Vreau și la telefon să spună tot ce spune pe Youtube, pentru că față-n față nu are curaj să-mi spună. Am și eu dreptul să-i spun ceva și vreau să văd dacă are tupeu să-mi răspundă la telefon. Așa că, dacă tot te dai atât de șmecher pe youtube-ul ăsta, te rog din suflet să-mi răspunzi mâine la telefon. Dacă nu, vin direct acolo la tine și stăm de vorbă amândoi. Nu mai am respect, nu mai vorbesc cu dumneavoastră. Vorbesc cu ”tu” direct în față. Te rog frumos, să răspunzi la telefon, intri live pe Youtube și ne rezolvăm problemele. Ne-am văzut o singură dată în viața asta și văd că avem mari probleme, trebuie neapărat să le discutăm.”, a spus Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, noaptea trecută.