Livian si Bianca s-au iubit in sezonul al doilea de la ”Puterea Dragostei”

In articol:

Cu toate acestea, chiar dacă a suferit destul de mult după Livian, Bianca de la ”Puterea Dragostei” a decis să meargă mai departe, să se ridice, motiv pentru care, acum, ține pentru ea, dar și pentru fanii ei, câteva discursuri motivaționale.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, dezvăluiri după despărțirea de Livian: „Scriu în jurnal toate sentimentele pe care le am pentru Livian. O sa fie public”

Citeste si: Bianca Comănici, furioasă din cale afară pe Livian! Dezvăluirile care au deranjat-o: „Nu mi-a plăcut că a vorbit despre...”

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre Livian de la Puterea Dragostei! Declarații emoționante: ”Dacă mi-ar spune acum că mă iubește...”

Mai exact, zilele trecute, Bianca de la ”Puterea Dragostei”, a decis să vadă care este cauza pentru care, acum, suferă. Și, pare-se, a și găsit-o, motiv pentru care, pe contul ei oficicial, Bianca COmănici a ținut un mic discurs despre viață.

”Eu vreau să vă schimb viața, să vă transmit că tot răul pe care îl aruncați în stânga și-n dreapta vi se întoarce vouă. Toate eșecurile pe care le aveți acum, le aveți din cauza voastră, tot ceea ce vi se întâmplă este din cauza voastră. Tot răul pe care îl primesc eu acum este tot răul pe care l-am făcut eu. Și îmi asum tot ce se întâmplă acum și nu mă doare. Îmi asum, în fața lui Dumnezeu mă închin și îi mulțumesc că este doar atât. Voi trebuie să să înțelegeți că karma știe adresa tuturor, și adresa mea, și adresa ta, și adresa tuturor care sunt aici. Nu uitați, tot ceea ce faceți se întoarce! O fi roata tot pătrată, tot se întoarce ea odată”, a spus Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei”.

Bianca de la ”Puterea Dragostei” ține jurnal după despărțirea de Livian

Mai mult decât atât, Bianca de la ”Puterea Dragostei”, pentru a se vindeca de tot ce i s-a întâmplat negativ în ultima perioadă, vorbind mai ales de despărțirea de Livian, a recunoscut că va pune pe hârtie, într-un jurnal, fiecare lucru pe care îl simte. „Am ajuns să îl cunosc pe Livian. Eu aș putea acum să arăt ceea ce simt cu adevărat, dar nu o să fac asta niciodată, pentru că ceea ce face el acum, ceea ce face el, nu face decat să mă ajute. Eu nu am de ce să plâng pentru faptul că el este cu altă persoană. Am văzut imagini din pat, imagini sărutându-se, am văzut mai mult decât e suficient.

Bianca Comanici e suparata ca l-a pierdut pe LIvian

Pe moment eram deranjată, dar m-a ambiționat să devin mai bună, să îi arăt ce a pierdut, până când nu o să mă mai intereseze. (...) Am început să îmi scriu un jurnal și am hotărât să scriu în fiecare seară despre toate sentimentele pe care le am în acea zi. La sfârșitul paginii scriu concluzia, «azi îl iubesc» sau «azi nu îl iubesc» pentru că ceea ce postează el îmi influențează foarte mult sentimentele și el știe că sunt destul de schimbătoare, dar ajung să îmi dau seama că tot îl iubesc, și ceea ce fac, fac tot din ciudă. Jurnalul asta o să fie public la un moment dat. Am și zile când nu pot să scriu deloc pentru că mă doare atât de tare ceea ce face”, a declarat Bianca de la Puterea Dragostei la Teo Show.

Livian s-a despărțit de Bianca Comănici și și-a prezentat deja noua iubită

După ce Livian de la Puterea Dragostei s-a afișat cu noua iubită, Florentina, Bianca Comănici a încercat să ia lucrurile pas cu pas. Bruneta a lăsat lucrurile în urmă și încearcă să uite de tot ce a fost rău în viața ei. De altfel, susținătorii acesteia îi sunt tot mai aproape, iar Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei” nu ratează nicio ocazie pentru a ține legătura cu ei și a le răspunde la întrebări.