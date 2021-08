Bianca Comănici, destăinuiri emoționante despre relația cu părinții ei: ”Din tot ce mi-a spus tata, eu am făcut contra lui”

In articol:

Bianca Comănici, prezentă în emisiunea ”În Oglindă” prezentată de Mihai Ghiță, a vorbit despre dorința ei de a merge într-o emisiune TV pentru a-și găsi dragostea. S-a gândit că este vorba de un cerc restrâns, unde-și poate găsi marea iubriea. Ei bine, s-a înșelat, după cum a spus chiar ea.

După ce a făcut totul contra tatălui ei, iată că acum Bianca a ajuns la vorba lui.

Prezentatoarea de la WOWbiz.ro a mărturisit că tatăl ei a fost cel strict, care le impunea diferite reguli atunci când erau mai mici. Totuși, mama acesteia, Rodica, i-a permis mereu să facă tot ce simte, fără să-i pună piedici în viață. A spijinit-o și i-a fost alături la greu, atunci când a fost fericită sau când a plâns.

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici, despre relația cu părinții ei

Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a vorbit despre tatăl și mama ei, despre care spune că acum are o relație foarte apropiată cu ei. Bruneta a mărturisit, în emisiunea lui Mihai Ghiță, că din tot ce-i spunea tatăl ei, ea făcea mereu contra. Asta pentru ca mai târziu să ajungă la vorba acestuia și să-i dea dreptate.

” Parintii mei se numesc Rodica si Sandel. Sunt putin mai in varsta, cu toate ca multa lume spune ca nu sunt in varsta..eu consider ca sunt putin mai in varsta, pentru ca ei inca au mentalitatea aia din trecut si n-au acceptat anumite lucruri. N-au acceptat ca eu sa apar la televizor. Eu nici astazi nu realizez cum am avut curajul, pentru ca eu cand m am inscris, parintii mei nu au stiut. Eu i-am sunat in momentul in care eu trecusem deja castingul si le-am spus ca ma duc la emisiunea, singura problema este ca este in Turcia. Ei m-au susținut, ei m-au lasat dintotdeauna sa fac eu ce consider eu ca e bine. Tata a fost putin mai strict cu mine. Din tot ce mi-a spus tata, am facut tot contra, ca intr-un final, sa ajung astazi sa spun ca tata a avut dreptate. Sunt o fire incapatanata si vreau sa demonstrez ca eu pot sa fac lucruri”, a spus Bianca Comănici, despre părinții ei.