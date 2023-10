Bianca Comănici, detalii explozive din Mexic: "Nu credeam că o să văd așa ceva în viața mea". Vedeta spune totul despre ritualul la care a asistat, în plină stradă | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici are parte de un concediu pe cinste. Timp de o săptămână, frumoasa brunetă va fi în Mexic, acolo unde participă la mai multe evenimente.

Deși nu este pentru prima dată pe celălalt continent, de această dată prezentatoarea de la Bărbați vs. Femei a avut parte de o surpriză uriașă.

Bianca a asistat la un ritual tradițional chiar în plină stradă și i-a povestit toate detaliile colegului său de emisiune, Bogdan Mocanu. Frumoasa brunetă stă în cameră cu sora Andreei Mantea și va reveni în România abia în data de 9 octombrie. Din Mexic va merge direct la Miami, acolo unde se va relaxa la plajă.

Vedeta se adaptează mai greu la schimbările de fus orar și mărturisește că îi este dor de iubitul ei. Diferențele de oră îi îngreunează comunicare cu Johny, însă nimic nu poate sta în calea dragostei!

Bianca Comănici, primele detalii despre plecarea în Mexic

În urmă cu câteva zile, frumoasa brunetă și-a făcut bagajele și a plecat peste Ocean.

Vedeta a avut o destinație clară: Mexic. Bianca Comănici își petrece acolo următoarele zile și va avea parte de evenimente și momente spectaculoase.

Vedeta a vorbit în exclusivitate, la WOWnews, despre tot ceea ce a trăit până acum acolo și i-a împărtășit toate detaliile colegului său de emisiune, Bogdan Mocanu.

"Sunt foarte bine, sunt puțin așa debusolată din cauza fusului orar și cred că atunci când o să mă obișnuiesc, o să plecăm acasă. Este o diferență de nouă ore.(...) Mă chinui și să adorm, mă trezesc numai la cinci – șase dimineața", a mărturisit Bianca, la WOWnews.

Bianca Comănici, momente unice în Mexic. A asistat la un ritual în plină stradă

Vedeta a început seria dezvăluirilor din Mexic cu o poveste cu totul și cu totul deosebită. Frumoasa brunetă i-a mărturisit lui Bogdan Mocanu că a asistat la un ritual tradițional în plină stradă, iar momentul pe care l-a văzut a marcat-o.

"Am văzut ceva ce m-a surprins și nu credeam că o să văd în viața mea. Asta s-a întâmplat datorită faptului că noi ne plimbam pur și simplu, filmam ce vedeam pe stradă. Nu a fost nimic planificat.

Am văzut un fel de ritual. Erau niște oameni care stăteau la rând să cumpere un fel de plantă, nu știu de plantă era, dar avea un miros asemănător cu tămâia. Ce m-a atras să ajung în locul respectiv, era un om îmbrăcat într-o ținută foarte extravagantă, cu pene, cu picioare lungi și scotea un sunet ca o pisică.(...) Ei le cumpărau, era acolo cineva la capăt care vindea treaba asta.

În capăt erau acești doi oameni care stăteau, bărbatul acesta care făcea ca o pisică și mai era o femeie care și ea era super costumată, erau foarte fioroși și îi țineau pe oameni cumva și veneau cu planta respectivă și îi dădeau pe corp și scoteau sunetele acestea foarte ciudate.

Pe mine ca și turist, un pic m-a marcat pentru că nu mă așteptam să văd așa ceva. Erau foarte mulți clienți", a explicat Bianca Comănici, la WOWnews.

Bianca Comănici, uimită de viața oamenilor din Mexic

Vedeta mărturisește că a fost uimită de diferențele pe care le-a văzut în Mexico City. Prezentatoare spune că lumea se împarte în două categorii, cei săraci și cei extrem de bogați și nimic din ceea ce a văzut până acum nu se poate compara cu centrul orașului în care se află.

"Noi suntem chiar în centru în Mexico City. Este total diferit de Londra, de Paris de Norvegia, de toate țările acestea care sunt văzute atât de bine pentru că aici nu știu dacă neapărat este sărăcie, dar e total diferit de cum ne imaginăm noi.

Sunt niște condiții... sunt unele zone care pe noi chiar ne-au șocat.(...) Cred că sunt la extreme bogați și săraci. Am fost și într-o zonă de lux, unde era plin de vile, în schimb aici în centru toate geamurile au gratii, toate blocurile au gratii.

Am fost într-o piață unde carnea este ținută pe mese, afară, în aer liber. Eu am fost șocată de ce am văzut aici", a explicat ea, la WOWnews.

