Bianca Comănici, dezvăluiri emoționante despre plecarea la Cluj: „Mi s-a îndeplinit ce mi-am dorit”

Bianca Comănici a început un nou capitol din viața ei. Miercuri seara, 9 decembrie, de la ora 18:00 a avut loc premiera noii emisiuni online, moderată de Bianca Comănici și Alex Mihei. Cei doi au avut parte de câteva momente de sinceritate cu fanii, cărora le-au povestit diferite evenimente din viața lor. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a povestit un moment emoționant și surprinzător din viața ei. Totul s-a întâmplat înainte să ajungă în Cluj, în timp ce se afla în avion.

Bianca Comănici și-a dorit foarte mult să ocupe locul 6A din avion, însă atunci când a văzut biletul, locul era altul. Din senin, în timp ce se afla în avion, o fată a venit și a rugat-o dacă pot face schimb de locuri, pentru ca ea să poată sta lângă iubitul ei. Surpriza a fost mare pentru brunetă atunci când a văzut că locul pe care s-a mutat era chiar 6A. (Citeste si: Bianca Comănici, dezvăluiri incredibile în noua ei emisiune: „Andreea Mantea a venit la mine și mi-a spus: Vei fi prezentatoare!”)

„Acum câteva săptămâni, când am fost eu la Cluj, eram în aeroport și m-am dus acolo în ultima parte unde trebuie să aștepți să îți ia biletul și stând pe scaun mă gândeam. Acum câțiva ani voiam să merg cu avionul și căutasem care este locul ideal și am citit că locul ideal să stai în avion este 6A, unde poți să vezi cel mai bine. Când m-am uitat pe bilet am văzut că am 14F. Am rămas puțin dezamăgită pentru că îmi doream să fie 6A. Nu m-am plâns, nu eram supărată. Când am ajuns în avion stăteam lângă un băiat și a venit iubita lui și m-a întrebat dacă vreau să facem schimb și m-am gândit că și eu aș fi vrut să fac schimb dacă eram cu iubitul meu. Când m-am dus pe locul respectiv, era chiar 6A! Pentru că am făcut o faptă bună, mi s-a îndeplinit ce mi-am dorit”, a mărturisit Bianca Comănici. Amintim că vizita Biancăi Comănici la Cluj este încă sub semnul întrenării, după ce bruneta a mărturisit că a fost să îl viziteze pe fostul ei iubit, Livian Pop.

Bianca Comănici, imagini din noua emisiune[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici a mai făcut o dezvăluire uluitoare în cadrul noii sale emisiuni! Bruneta a povestit un vis pe care l-a avut, în urmă cu câteva luni, în care Andreea Mantea i-ar fi zis că va fi prezentatoarea.

„În septembrie am avut un vis. Andreea Mantea a venit la mine și mi-a spus „Vei fi prezentatoare”, in vis. M-am trezit extrem de fericită, dar în același știam că este imposibil. Eu întodeauna am fost modestă, nu m-am văzut niciodată mai sus decât sunt. Îmi știu valorea, știu ceea ce merit. Nu mă gândisem până atunci că vreau să fiu prezentatoare”, a declarat Bianca Comănici, în noua ei emisiune.