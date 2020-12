Bianca Comănici, dramă în familie înainte de Revelion 2021. Ce a pățit câștigătoarea de la Puterea Dragostei: „Am plâns mult” VIDEO

Ce s-a întâmplat în familia Biancăi Comănici înainte de Revelion?

Bianca Comănici va petrece Revelionul 2021 alături de familia sa. În cel mai recent vlog postat pe canalul ei de YouTube, frumoasa brunetă a dezvăluit că nu întotdeauna există armonie între ea și surioara ei mai mică, Mona.

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei se află acasă la părinții ei, unde a avut o altercație cu cel mai mic membru al familiei sale. Bianca Comănici a făcut un live miercuri seara pe Youtube, în care le-a povestit fanilor că surioara ei a făcut-o să plângă.

Totuși, ea spune că a fost doar o neînțelegere de moment, iar ea fiind o persoană emoțională s-a manifestat ca atare.

Vedeta spune că s-a certat cu sora ei după ce a încercat să o machieze, iar acesteia nu i-a plăcut rezultatul. „M-am certat cu sora mea… Nu neaparat că m-a supărat, dar ne-am certat… Am plâns pentru că m-am supărat pe Mona, fiind că am machiat-o, am pregătit-o, i-am făcut părul și nu i-au plăcut sprâncenele și buzele. M-am chinuit apoi să îi fac poze, nu a vrut nicio poză. M-am chinuit foarte mult să stau să îi fac o poză și nu înțelegeam de ce nu vrea să îi fac poză, tot timpul stătea tristă, supărată”, spune Bianca Comănici.

Bianca Comănici, și sora ei, Mona

Bianca Comănici: „Mona e un copil… e neînțeleasă”

Chiar dacă pe moment Bianca Comănici a fost afectată de atitudinea surorii sale, ea le cere fanilor să nu reacționeze la adresa acesteia, pentru că este doar un copil. Ea precizează că a fost doar o răbufnire de moment, pentru că nu a reușit să-i înțeleagă atitudinea.

„Adolescenții sunt foarte dificili. Eu am plâns mai mult că nu pot să o înțeleg, că mi-aș dori să o înțeleg, dar e greu. E greu că sunt copii și… Ea chiar dacă e mică, e matură în gândire, dar e foarte dificilă. Acum nu trebuie să vă luați de Mona, e un copil… e neînțeleasă. E rebelă, are tot felul de trăiri. Nu ne-am certat, doar m-am supărat că nu i-am înțeles starea”,spune Bianca Comănici.