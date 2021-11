Bianca Comănici este în doliu! Fosta concurentă „Puterea dragostei” a pierdut o persoană dragă: „Dumnezeul sa-l ierte!”

In articol:

Bianca Comănici suferă în aceste momente, după ce a aflat că o persoană extrem de dragă ei, care a ajutat la clădirea viitorul ei, unul dintre profesorii ei, s-a stins din viață. Câștigătoarea primelor două sezoane „Puterea dragostei” a făcut tristul anunț pe rețelele de socializare în urmă doar câteva ore.

A avut un mesaj scurt, dar plin de durere și de tristețe.

„Dumnezeul sa-l ierte!!! ”, a scris Bianca Comănici pe pagina personală de Facebook.

„Astăzi a plecat pe drumul către veșnicie colegul și prietenul meu, Stelian Dodan, profesor la Scoala Gimnaziala nr. 1 Brahasesti, jud. Galati. Un om de o deosebită probitate profesională, harnic,serios,cinstit și foarte corect în tot ce făcea.

Întregul colectiv al cadrelor didactice, elevii și toți cei care l-au cunoscut deplâng dispariția fulgerătoare a acestui om și profesor deosebit. ADIO, STELICĂ! Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l ierte!”, este mesajul distribuit de Bianca Comănici pe rețelele de socializare.

Bianca Comănici, primele declarații după întâlnirea cu Livian din sala de judecată

Vedeta Kanal D s-a prezentat la procesul intentat chiar de ea împortiva lui Nelson Mondialu, tatăl celui cu care s-a iubit după show-ul Puterea dragostei. Cei doi au început să o jignească și să o denigreze pe rețelele de socializare, motiv pentru care a cerut dreptate în sala de judecată. Iată primele dezvăluiri pe care le-a făcut după ce a stat în aceeași încăpere cu cei doi.

„Eu m-am dus cu inima curată, împăcată, că știu că nu am greșit față de nimeni. Mi-am dorit să fie dreptate. Din păcate, se continuă cu minciuni. Mi-aș fi dorit măcar în ultima instanță la o alta atitudine din partea lor, mai ales că am venit cu probe. Tot ce am susținut a fost cu probe.

Nu am vrut să încep un proces, dar Livian este cel care a umplut paharul.

El m-a făcut să încep acest lucru. Am încercat să iau legătura cu ei, pentru a nu ajunge, totuși, la așa ceva. Nu a apreciat acest gest. Eu am crezut că vor înțelege, dar a trebuit să apelez la lege pentru că nu reușesc să fac singură dreptate.

Am început din martie. Am deschis două procese, unul dintre ele l-am pierdut. Nu știu din ce motive. Al doilea proces este pentru daune morale. Mi-a fost foarte tare afectată imaginea, am pierdut multe contracte din cauză că Nelson a discutat despre mine în ultimii doi ani. Am terminat relația, am crezut că va înceta și chiar și după un an și două luni de la despărțire, continuă să vorbească foarte urât despre mine.

Am raspuns la toate întrebările (n.r. din cadrul interogatoriului), am vrut să spun adevărul, am spus partea mea și nu pot să dau detalii despre ce s-a discutat, sunt lucruri confidențiale.