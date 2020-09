In articol:

Bianca Comănici și Livian au format cel mai iubit cuplu din casa Puterea Dragostei, dar din păcate, cei doi au decis să-și spună „Adio”. Bianca a aflat cu stupoare de pe un live din cadrul emisiunii Totul despre Puterea Dragostei că Livian nu mai vrea să mai formeze un cuplu cu ea. Ba mai mult, Bianca s-a declarat deranjată și de alte informații pe care Livian refuza să le ofere înainte, iar acum le-a spus cu o nonșalanță aparte.

„M-a supărat foarte tare live-ul lui. Nu mi-a plăcut atitudinea. Nu mi-a plăcut că a vorbit despre faptul că noi mergeam la hotel având în vedere că noi ani de zile a zis că noi niciodată nu am mers la hotel, deși se vedea pe chipul meu și eu tăceam și spuneam nu ca el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul?

Să-ți scoată ochii că a cheltuit prea mulți bani cu tine și să-i dai înapoi. Ai câștigat două premii acum. Nu sunt atât de darnică. Eu sunt mai zgârcită, recunosc, dar nu era cazul să spună”, a declarat Bianca Comănici.

Ba mai mult, Bianca a mai spus că Livian a păstrat secretul pe care nu l-a dezvăluit un an întreg pentru că așa l-a învățat să nu spună astfel de lucruri în mod public: „Andreea Mantea l-a învățat să nu spună dacă nu vrea să recunoască adevărul”.

Mari de la Puterea Dragostei spune că și-a schimbat complet părerea despre Livian

După toate poveștile spuse de Bianca, Mari s-a declarat și ea șocată de acțiunile lui Livian din ultima vreme.

„Mie Livian mi-a lăsat o impresie foarte bună, dar după ce a făcut acum, mi-am schimbat părerea la 180 de grade. Nu ai cum să-i scoți ochii unei femeie pe care susții că o iubești, că ai iubit-o, că i-ai dat luna de pe cer și acum să-i scoți ochii că ai dus-o la hotel și că i-ai plătit tu toate mesele. Era logic să faci asta. Ești bărbat. Adică de ce ne mai numim bărbați dacă nu putem să plătim măcar o masă?”, a spus Mari în cadrul emisiunii.

Livian a mai declarat că iubirea lui pentru Bianca a dispărut din luna martie, iar Bianca declară la rândul ei că nu înțelege de ce spune aceste lucruri pentru că de atunci ei s-au mai întâlnit și simțea că Livian o iubește.

„Nu înțeleg cum a dispărut iubirea asta din martie pentru că noi ne-am mai întâlnit și eu simțeam că mă iubește și chiar când a venit în țară mi-a zis că mă iubește.

E ciudat, mai Lupusorule, pentru ca in timpul live-ului meu tu stergeai pozele cu noi. Ce sa zic? Oare de ce? Eu faceam live si el stergea pozele. De ce? Oare de durere, de suparare, de gelozie? Nu miroase a bine. Eu am sters pozele definitiv acum cateva zile, erau arhivate, dar in seara cu botezul le-am sters definitiv”, a mai spus Bianca Comănici în cadrul emisiunii Totul pentru Puterea Dragostei.