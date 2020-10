Bianca Comănici vorbește despre Livian [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici a vorbit despre comportamentul lui Livian din ultima vreme, cel pe care îl afișează mai ales de când se iubește cu Florentina. Pentru că fanii Biancăi sunt foarte deranjați de felul în care s-a terminat relația lor și căla scurt timp Livian s-a afișat cu o altă fată, Bianca a decis să facă un live pe Youtube prin intermediul căruia să le răspundă fanilor la întrebări.

Bianca a încercat să-i apărarea lui Livian și spune că fostul concurent din casa Puterea Dragostei s-a transformat teribil în ultima vreme.

„Trebuia să postez pentru că eu nu am cum să văd un om care se distruge în fiecare zi din ce în ce mai mult. Numai eu știu că un an de zile a înflorit, cum și eu de altfel, și acum îl văd în ultimul hal. Stă toată ziua plecat de acasă, nu mai merge să se tundă, să se băbrierească, se îmbracă cu aceleași haine două-trei zile, nu mai mănâncă, vorbește numai aici. E un om în depresie. Mă doare extrem de tare să-l văd în halul în care e acum”, a spus Bianca de la Puterea Dragostei.

Bianca Comănici, apel către fani! Le cere să stopeze valul de ură la adresa lui Livian

Bianca i-a rugat în nenumărate rânduri pe fanii ei să înceteze cu comentariile răutăcioase la adresa fostului ei iubit. Cu toate că în opinia lor, Livian a început războiul, Bianca le cere să fie mai „deștepți” și să cedeze. Mai mult, ea a țint să explice și că nu a fost șamtajată de Livian să facă acea postare de pe Instagram cu referire la noua lui piesă.

„Și vă înțeleg că aveți ură pe el, însă eu cred că ar trebui să puneți stop. Ok, este cu altcineva, poate să fie bine în brațele altei persoane, să facă câte piese vrea, dar el nu a vorbit despre mine. Nu a zis niciodată „Bianca”, în schimb, da, eu i-am zis numele în emsiuni. Pe unde m-am dus, am zis, am făcut, am dres.

Nu are cu ce să mă șantajeze pe mine Livian, oameni buni! Nu îmi este frică absolut deloc, am zis că eu am suflet și el are suflet. Tot ce face el acum e o mare prostie! Nu-l reprezintă absolut deloc”, a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei.

Bianca aruncă o mică parte din vină și pe fanii ei care nu o lasă să uite de povestea de dragoste dintre ea și Livian, cu toate că mulți dintre ei îi spun să nu mai vorbească despre trecut.

„Voi îmi amintiti mereu de el. Dacă pun o piesă mai lacrimogenă îmi spuneți „nu te mai gândi la el” Eu nu pun să vadă el. Nu e așa simplu! Nu mă are cu nimic la mână, era nervos! Se vede pe fața lui că era nervos”, a mai spus Bianca pe live.