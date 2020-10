Bianca Comănici, imagini în premieră din apartamentul ei nou [Sursa foto: Captura Video]

In articol:

Bianca de la Puterea dragostei a oferit un tur apartamentului său în cadrul ediției „Casă de vedetă” din cadrul Știrilor Kanal D. Vedeta și-a prezentat apartamentul spațios și curat. Bruneta a mărturisit că este tipicară când vine vorba de curățenie și îi place să aibă o casă luminoasă. Câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei s-a apucat serios de vlogging, motiv pentru care are un apartament cu două camere dedicate filmatului.

Cu toate acestea, în timp ce își prezenta noul apartament, Bianca Comănici se lovea la fiecare pas de amintiri cu fostul ei iubit, Livian. Bianca Comănici a mărturisit că a strâns toate cadourile de la Livian și are în plan să le arunce, însă undele dintre ele sunt mult prea speciale. Vorbim aici despre o căciulă verde, un desen pe care Livian l-a făcut și o oiță de pluș. Întrebată dacă mai există vreo șansă de împăcare între cei doi, Bianca a oferit un răspuns clar.

Citeste si: Bianca și Berna de la Puterea dragostei s-au împăcat! Dezvăluiri despre noua iubită a lui Livian: „Ce o fi văzut la fata asta?”

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

„De data asta sunt foarte convinsă. Nu mai există nicio cale de împăcare. Chiar dacă și-ar mai dori el, n-aș mai vrea eu”, a mărturisit Bianca Comănici, la „Casă de vedetă”.

Întrebată dacă s-ar mai întoarce în casa Puterea dragostei, Bianca Comănici a mărturisit că doar pentru o perioadă scurtă de timp: „Mi-aș dori să stau o lună de zile, o perioadă de zile, nu cum am stat până acum”.

Bianca Comănici nu va arunca toate cadourile primite de la Livian[Sursa foto: Captura Video]

Andreea Mantea, sfaturi pentru Bianca Comănici, după despărțirea dureroasă de Livian de la Puterea Dragostei: ”Să meargă cu capul drept pe stradă”

Andreea Mantea, fosta prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei, a fost mereu aproape de cuplul Bianca și Livian. Chiar și în aceste momente, când emisiunea s-a încheiat pentru cei trei, Andreea Mantea a avut un mesaj de susținere pentru câștigîtoarea ambelor sezoane.

”Nu știu dacă a jucat sau nu teatru Livian. Cred că sunt niște lucruri mult mai importante, lucruri pe care nu le știm cu siguranță. Mă rog, poate că eu le știu, niște lucruri pe care ei nu le-au lăsat la suprafață. Ei le știu mai bine și cumva, poate că ei aveau nevoie de această pauză. Consider că Bianca are viața înainte, are un drum foarte important de parcurs, este abia la început și consider că poate că i-a făcut bine această despărțire, pentru că ea nu ar trebuie să se agațe de cineva, sau nu ar trebui să își dorească să depindă atât de mult. Mi-aș dori să își revină, să se ridice și să își descopere menirea, să își vadă de drum și abia să vadă ce și cum, pentru că este tânără și are tot timpul din lume....”

Citește continuarea AICI.