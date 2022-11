Bianca Comănici, în rochie de mireasă la Paris! Ce provocări a întâmpinat vedeta în orașul iubirii: "M-am schimbat în stradă" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici a plecat pentru câteva zile la Paris și a îmbrăcat rochia de mireasă! Frumoasa brunetă s-a bucurat de o experiență de vis!

Timp de câteva zile, Bianca Comănici a plecat la Paris pentru o ședință foto. Aflată în orașul iubirii, frumoasa brunetă a îmbrăcat rochia de mireasă și vorbim nu doar de o creație, ci șase. Vedeta se află la o ședință foto, iar vremea i-a adus mari provocări.

Bianca Comănici a făcut furori pe străzile din orașul iubirii. Vedeta a atras cu siguranță toate privirile în rochiile de mireasă pe care le-a purtat. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu ea la scurt timp după ce a ajuns și au aflat ce provocări a întâmpinat la ședințele foto.

Bianca Comănici, în rochie de mireasă la Paris

Bianca Comănici a plecat la Paris pentru o ședință foto extrem de specială. Frumoasa brunetă a schimbat mai multe rochii de mireasă în orașul iubirii, acolo unde a avut loc shootingul, iar zilele au fost extrem de aglomerate.

"Am plecat la o ședință foto cu rochii de mireasă. Am venit la Paris doar pentru asta numai că nu am prins vreme bună. Din ce văzut până acum este un pic dificil, trebuie să mă schimb în stradă efectiv. O să am un panou unde mă schimb și va fi foarte greu. Am să schimb șase rochii de mireasă. Ne-am trezit de dimineață, am fost la păr, la machiaj", a dezvăluit Bianca Comănici, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici în rochie de miresă la Paris [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Bianca despre primele ore petrecute la Paris

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Bianca Comănici la scurt timp după ce a ajuns în orașul iubirii, iar frumoasa brunetă ne-a mărturisit cum i s-a părut orașul la prima vedere.

"Este un oraș liniștit. Am mâncat un pic pe aici și am văzut că se consumă foarte mult unt. Nu pot să zic că sunt neapărat pe gustul meu când vine vorba de mâncare. Este foarte liniștit orașul, dar poate și eu sunt într-o zonă mai diferită", a povestit Bianca.

Vedeta a realizat și o filmare superbă, chiar în fața Turnului Eiffel pe care a postat-o pe contul său de Instagram.

Bianca Comănici în rochie de miresă la Paris [Sursa foto: Instagram]

Cum arată bărbatul ideal în viziunea Biancăi Comănici

Bianca Comănici ne-a dezvăluit în trecut cum arată bărbatul ideal în viziunea ei. Vedeta are gusturi rafinate, iar cel care îi va fura inima trebuie să îndeplinească o serie de calități.

"În primul rând înalt, să fie șatenuț, cu ochii verzi mi-ar plăcea, să fie puțin lucrat, dar nu foarte mult pentru că și eu sunt micuță și mi-ar mai plăcea să fie foarte amuzant. Îmi plac băieții cu simțul umorului, descurcăreți, deschiși la minte și plini de viață", a povestit Bianca Comănici.

Când vine vorba de tradițiile care nu se vor respecta la nunta ei, vedeta ne-a mărturisit că va renunța clar la furatul miresei și își dorește ca evenimentul să fie unul pentru ea și persoana iubită.

"Nu îmi place deloc furatul miresei, nu îmi plac acele tradiții clasice. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mie nu îmi plac acele tradiții clasice să rupi turta, sunt inutile. Eu la nunta mea, o să încerc să fie despre mine și despre iubitul meu. Să fie momente romantice cu noi doi sau videoclipuri romantice cu noi doi. Vreau ca oamenii să vadă iubirea dintre noi doi", a mai dezvăluit vedeta.

