Bianca Comănici iubește din nou! Primele declarații despre noul iubit: „Îl ador!”

Bianca Comănici este una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea dragostei. Ea a câștiat primele două sezoane ale emisiunii, cât și susținerea a mii de telespectatori. Bruneta a traversat o perioadă mai dificilă pe plan personal în ultimul an, însă soarele a răsărit și pe strada ei.

Prezentatoarea emisiunii „Bărbați vs Femei” a anunțat că este din nou într-o relație, iar fanii vor să știe tot mai multe despre acest bărbat misterios din viața brunetei.

„Este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai frumoși băieți pe care îi știu eu din România. Nu am cum să mă simt iubită într-o perioadă scurtă de timp. Mă simt în alte moduri, dar nu pot să spun”, a anunțat Bianca Comănici, la Instastory.

Bianca Comănici este într-o nouă relație [Sursa foto: Instagram]

Într-o sesiune de întrebări la secțiunea de stories de pe Instagram, fanii au întrebat-o pe brunetă care sunt calitățile care au atras-o cel mai mult la noul ei iubit.

„Cel mai important: suflet, bărbăție și dulceață, care sunt importante pentru mine. Are încredere în mine, iar pentru mine contează foarte mult lucrul ăsta. Îl ador”, a fost răspunsul dat de îndrăgita prezentatoare.

Întrebată de ce nu își asumă relația, Bianca Comănici a mărturisit că a fost ideea ei să țină totul ascuns o perioadă.

Bianca Comănici, dezvăluiri despre noul bărbat din viața ei

În cadrul emisiunii „Bărbați vs Femei”, Bianca Comănici a mărturisit că a cunoscut pe cineva nou.

Ea a recunoscut că îi este foarte greu să se atașeze de cineva după ultima ei relație.

„Mi-a fost foarte frică să îmi fac o relație, având în vedere că mi-a fost foarte greu să mă vindec după ultima încercare. Dar cred că am cunoscut persoana potrivita, la locul potrivit, la momentul potrivit. Nu pot spune data la care ne-am cunoscut, dar înainte ta, înainte de 12 august. Ideea este că e destul de greu să îmi ajungă cineva la inimă pentru că sunt foarte pretențioasă, prea selectivă. Dar am renunțat la niște idei, la niște principii, pentru că omul potrivit îl construiești. Am observat că nu a trebuit să schimb foarte multe lucruri la mine, am încercat eu să fiu din ce în ce mai bună...” Citește continuarea AICI.

