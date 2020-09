Bianca Comanici a facut senzatie la Puterea Dragostei

De curând, Bianca Comănici, în ciuda zâmbetului pe care îl afișează mai tot timpul, a cedat și, într-un acces de sinceritate, a povestit prin ce trece, de fapt, ca stare psihică, depredi ei fiind vizibilă ”de pe Lună”.

”Deși am avut o zi bună, dimineața a început un pic mai prost... Mă așteptam să se schimbe pe parcurs pentru că am avut parte de niște chestii foarte frumoase și mi-am petrecut timpul cu niște oameni foarte frumoși și mă așteptam să îmi treacă starea. Dar, odată ce am ajuns acasă m-a luat somnul. Dar nu somnul ăla de oboseală, ci somnul ăla de vreau să dorm doar să nu mă mai gândesc la nimic. Adică am o stare foarte, foarte proastă de câteva zile, cam de vreo 3 zile. Și, nu pot, efectiv, sunt prea, prea, prea confuză, tristă, toate cele. După cum vedeți, nici nu prea am chef de vorbă, de nimic...”, a mărturisit Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei” pe contul ei de socializare.

Bianca Comanici l-ar strange de gat pe Livian

De fapt, spun sursele noastre, Bianca Comănici nu îți revine după șocul pe care Livian, iubitul ei din timpul emisiunii ”Puterea Dragostei”, i l-a provocat în momentul în care s-a afișat cu noua lui cucerire, o domnișoară cu forme de model și alături de care, în ultimile săptămâni, face exces de gesturi tandre pe toate canalele de socializare pe care le are la dispoziție, parcă special pentru a-i arăta fostei sale iubite ce a pierdut.

Bianca Comănici l-a demolat pe Livian de la ”Puterea Dragostei”

„O să fiu foarte sinceră în momentul ăsta, cu toate că am avut fel și fel de declarații pentru că am fost destul de confuză, însă acum nu, nu mai este vorba despre nicio împăcare, poate peste câțiva ani, când îl voi ierta. Pentru că m-a lăsat brusc, când aveam cea mai mare nevoie de cineva alături. (...) Nu mi-a mai răspuns, i-am scris de câteva ori pentru că mi-aș fi dorit să rămânem prieteni, am avut o discuție de genul ăsta la un moment dat în care am hotărât că o să rămânem prieteni indiferent de relația dintre noi și totuși el a încălcat treaba asta și asta m-a făcut să fiu dezamăgită de el", a declarat Bianca Comănici.