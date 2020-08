In articol:

Câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei a plecat acasă, la Tecuci, fără Livian, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, în condițiile în care mama fostei concurente a fost la București, înainte de finală, și a avut numai cuvinte de laudă la adresa „ginerelui” său.

”După un an și trei luni de când nu am mai ajuns la mine, acasă, am niște emoții...Nu știu ce voi simți când voi vedea locurile pe care nu le-am mai văzut de atâta vreme. Însă, sunt nerăbdătoare să stau cu familia. Din păcate, am ales să merg la Tecuci fără Livian, tata este împotrivă, mi-a zis să vin fără el! Încă nu este de acord cu relația noastră! De aceea, a venit mama la București să îl vadă, să își formeze o părere. Mă bucur că ea l-a plăcut, probabil, în timp, și tata își va schimba modul de a gândi!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro.

”Nu mai sunt surprinsă când oamenii pleacă!”

De curând, Bianca și Livian nu se mai urmăreau pe Instagram, iar multe zvonuri despre o posibilă despărțire au început să circule, din nou. Fanii au fost mâhniți, mai ales că după marea finală a sezonului doi Puterea Dragostei, Livian a rămas o perioadă la București, alături de Bianca. Cei doi amorezi postau zilnic împreună și părea că totul merge ca pe roate. Între timp, Bianca și Livian sunt din nou ”prieteni” pe Instagram.

Fosta concurentă a postat în urmă cu puțin timp o fotografie care are un mesaj emoționant. ”...Și acum nu mai sunt surprinsă când oamenii pleacă. Sunt multă mai surprinsă atunci când rămân”, este mesajul postat de Bianca.