Bianca Comănici, mesaj cu subînțeles?! „Te voi iubi la infinit”

Bianca Comănici este cea mai apreciată concurentă de la Puterea Dragostei, fiind și câștigătoarea celor două sezone. Bianca este foarte apropiată de urmăritorii ei și stă de vorbă ce ei de fiecare dată când are timp liber. Bruneta își ține apropiați fanii prin toate postările pe care le publică, iar acum nu putem să nu observăm un indiciu care reiese din cel mai recent videoclip postat.

Bruneta se afla astăzi, sâmbătă, în mașină pe autostrada A3. Bianca a filmat drumul, însă a ales să pună pe fundal o melodie care pare să transmită un mesaj subînțeles.

Piesa alesă de Bianca Comănici este Infinity, de Jaymes Young, iar versurile sunt „Te voi iubi la infinit”. Nu putem ști cu exactitate dacă Biancăi îi place, pur și simplu, melodia, sau dacă este cumva un mesaj cu subînțeles, dar cu siguranță bruneta câștigătoare a primelor două sezone Puterea dragostei a avut un moment de melancolie astăzi.

Bianca Comănici a început școala de șoferi!

Bianca le-a dezvăluit fanilor că este foarte entuziasmată și abia așteaptă momentul în care se va urca la volanul mașinii. Câștigătoarea Puterea Dragostei a spus că nu va sta foarte mult pe gânduri și își va cumpăra mașină imediat ce va lua permisul de conducere.

„M-am înscris la școala de șoferi! Mi-am scos cazierul din București, datorită vouă am aflat că cazierul îl pot scoate de oriunde, nu doar din propria mea localitate. A fost ok, doar că din greșeală, în loc de examen auto am scris „permis de conducere”, oricum, nu fost bine. Mi-am plătit prima parte și va trebui să merg în noiembrie. Am orele de condus”, a spus Bianca pe live.

