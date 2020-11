Bianca Comănici, mesaj emoționant pe rețelele de socializare! Ce a postat în miez de noapte: „Are nevoie de ajutorul nostru...”

Bianca Comănici, strigăt de ajutor pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Bianca Comănici a postat, în miez de noapte, un mesaj prin care face apel la urmăritorii săi de pe Instagram. Este vorba despre un tânăr din Timișoara, numit Raicu Marian Alexandru, care are nevoie urgentă de sânge, indiferent de grupă.

„Anunț umanitar! Avem nevoie de sânge, indiferent de grupă, pentru Raicu Marian Alexandru, care se află la secția de neurochirurghie ATI a Spitalului Județean Timișoara. Alex are nevoie de ajutorul nostru. Sau, mai exact, de sângele nostru. Puteți merge la Centrul de Transfuzii din orașul vostru și menționați că faci donația pentru Raicu Marian Alexandru”, se arată în mesajul postat de Bianca Comănici, la secțiunea de InstaStory.

Bianca Comănici face apel la urmăritorii ei de pe Instagram pentru un caz umanitar[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Ulterior, câștigătoarea embelor sezoane Puterea dragostei a mai distribuit cu urmăritorii ei o postare, în care se cere ajutorul pentru o altă tânără, diagnosticată cu cancer al sistemului limfatic.

Mesajul postat de Bianca Comănici pe Instagram[Sursa foto: Instagram]

Adevărul despre cearta dintre Bianca Comănici și Mary: „Nici eu nu am fost acolo pentru ea...”

Bianca și Mary de la Puterea dragostei nu își vorbesc în această perioadă, iar această informație a fost confirmată din ambele părți. Mary de la Puterea dragostei a dezvăluit că nu a exact o ceartă propriu zisă, ci o discuție prin care au hotărât să își vadă o perioadă fiecare de problemele ei.

Citeste si: Ce crede Mariana de la Puterea Dragostei despre Bianca Comănici: ”Am spus încă de la început că...”

„Sincer, ca să lămuresc și treaba asta, eu și Bianca nu ne-am certat. Nu am avut o discuție aprinsă sau ceva de genul ăsta, noi am avut o discutie normală. Am înțeles că ea e puțin cu încrederea la pământ în perioada asta, cu încrederea în oameni. O las să se liniștească și când o să aibă nevoie să fie ascultată, să-și spună ofurile, eu o aștept. Probabil, de foarte multe ori, nici eu nu am fost acolo pentru ea, să o ascult. Am fost și eu încărcată cu ale mele", a declarat Mary, pe live pe pagina ei de Instagram.