Bianca Comănici, pe mâinile medicilor! I s-a făcut rău chiar înainte de emisiune: „Simt că rămân fără aer...”

Bianca Comănici a ajuns la perfuzii! Iată din ce cauză i s-a făcut rău

Momente de panică pentru Bianca Comănici chiar înainte de a intra în direct pentru a prezenta emisiunea „Femei vs Femei”, de pe WOWbiz.ro. Vedeta nu s-a simțit foarte bine și a avut nevoie de îngrijiri de specialitate.

Iată ce s-a întâmplat cu frumoasa brunetă!

Bianca Comănici, pe mâinile medicilor înainte de a intra în direct

Au fost momente cumplite pentru aceasta. Chiar înainte de a începe emisiunea „Bărbați vs Femei”, pe care o prezintă alături de Alex Mihei, pe WOWbiz.ro, Bianca Comănici a început să se simtă foarte rău, motiv pentru care au intervenit și medicii de pe ambulanță. Vedeta le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socialzare care au fost simptomele pe care le-a avut, iar asta i-a îngrijorat teribil pe internauți.

„Sun puțin cam bolnăvioară, nu știu de ce. Nu am energie deloc și simt că rămân fără aer și am o stare de greață, mă doare burtica. Ce să fac în situația asta?”, a declarat Bianca Comănici pe pagina personală de Instagram.

Mai mult, aceasta și-a cerut scuze de la fanii fideli ai emisiunii pentru că filmările au început un pic mai târziu.

„Îmi cer scuze că am întârziat puțin, dar după cum știți nu m-am simțit foarte bine, dar am filmat joculețul pentru duminică și invitații au sosit”, a mai spus aceasta la InstaStory.

Bianca Comănici: „Am făcut și test COVID și...”

Medicii de pe ambulanță i-au administrat o perfuzie care a ajutat-o pe vedetă se simtă mult mai bine și să poată să prezinte emsiunea.

Bianca a dezvăluit și motivul pentru care s-a simțit rău. Se pare că în urmă cu câteva zile, aceasta a început să ia niște pastile care i-au afectat stomacul, motiv pentru care a avut și simptome precum greață și durere de burtă. Pentru a fi sigură că nu este vorba despre altceva a făcut și un test COVID , iar rezultatul a fost negativ.

„Mă simt mai bine acum, pentru că am făcut o perfuzie. Am luat zilele trecute niste pastile pe care nu trebuia sa le iau. Mi-am distrus stomacul, dar acum sunt bine.(...) Am făcut și test COVID și nu am fost testată poztiv”, a mai dezvăluit Bianca Comânici, în direct, în emisiunea „Bărbați vs Femei”, de pe WOWbiz.ro.