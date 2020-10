Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei, a avut o reacție neașteptată în ziua în care Livian, fostul ei iubit, a lansat noua piesă. Cu o seară înainte, frumoasa brunetă le transmitea un mesaj susținătorilor, prin care îi ruga să-i asculte piesa lui Livian. După ce și-a lansat o piesă, Livian a avut mai multe apariții controversate, din care Bianca a înțeles că fostul ei iubit suferă enorm. Acesta este și motivul pentru care a reacționat surprinzător în mediul online.

„Privindu-l pe el in ochi, veți vedea ca exista Tristețe in suflet. Sunt trista. E omul pe care l-am iubit în cea mai grea perioada a vieții. Încă îl iubesc, îl vreau fericit. Dacă el este fericit, și eu sunt. Vreau să-l ajutam, pentru că e singurul om pe care l-am avut alături, nu mi-a greșit cu nimic și merită răsplătit tot binele. Vă rog să îi ascultați piesa, să comentați strict despre melodie, indiferent de părere, sunteți dreptăți. Iar legat de mine, sunt foarte bine!”, este mesajul postat de Bianca.

Ce a postat Bianca Comănici în ziua lansării piesei lui Livian

Bianca Comănici i-a lăsat pe fani mască, după ce i-a distribuit noua piesă a lui Robert, iubitul prietenei ei, Marinela. Susținătorii se întreabă dacă piesa intitulată ”Uita-te-n oglindă” a lui Robert Urucu, fost concurent la Puterea Dragostei, este cumva o replică la piesa lui lui Livian, intitulată ”Caracter Pervers”.

Pe de altă parte, Bianca Comănici a fost întrebată de un fan dacă a postat mesajul de susținere pentru piesa lui Livian, tocmai de frică. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a răspuns cât mai sincer posibil. Aceasta a spus că în niciun caz nu ar face acest lucru de frică, pentru că ea se știe cum e.

Livian, motivul pentru care s-a apucat de cântat

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a dezvăluit că și-a dorit de mic copil să cânte și să activeze în industria muzicală. Astfel, cu prima ocazie, Livian a lansat prima piesă.

„Aici nu e vorba de bani, ci mai mult e vorba de visul meu de când eram mai mic. Mă uitam așa la video-uri și îi vedeam pe Eminem, Beyonce, ei erau în vogă, erau Alex Velea și Connect-R cu melodia aia, dragostea dispare (...) mă vedeam și eu acolo. Când cântam, închideam ochii și vedeam cum cântă lumea după mine, e ceva ce îmi doresc de când sunt mic.

Știu că nu am timbru vocal, că nu pot să mă bag pe orice gen de muzică, manele sau altceva, că nu am vocea necesară. Eu sunt un tip rațional și mă ascult, chiar dacă sunt foarte narcisist și am ideea aia că orice pun pe mine îmi stă bine, cu orice freză îmi stă bine, cu barbă scurtă, lungă, îmi stă bine, la chestia asta cu vocea sunt foarte rațional. Într-adevăr nu am voce, dar pe rap îmi place cum o dau”, a spus Livian.