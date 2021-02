In articol:

Bianca Comănici este pregătită pentru o nouă relație, după o despărțire extrem de dureroasă. Chiar dacă ultima perioadă nu a fost deloc una bună din punct de vedere sentimental, se pare că frumoasa brunetă își dorește ca în perioada următoare să se axeze și pe acest capitol.

Bianca Comănici, pregătită pentru relație

Pe contul său de Instagram, vedeta de televiziune a răspuns curiozităților internauților. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a vorbit atât despre viața sa personală, cât și despre Survivor România 2021. Însă, ceea ce ne-a atras cel mai tare atenția a fost faptul că Bianca Comănici a declarat faptul că este pregătită pentru o nouă relație.

"Bineînțeles că sunt pregătită pentru o nouă relație! Băieți, scrieți-mi! Ce băieți vor să mă cucerească, să îmi scrie!", a declarat Bianca Comănici, pe contul său de socializare.

Citeste si: Livian, mesaj pentru Bianca Comănici, după ce a văzut-o plângând la tv: „Totul a fost o minciună. Nu doresc...”

Citeste si: Fost concurent de la Chefi la cuţite, acuzaţii grave pentru angajaţii unui spital, după ce mama lui a murit de COVID-19- bzi.ro

Bianca Comănici, pregătită de o nouă relație! Anunțul a fost făcut în urmă cu scurt timp: "Ce băieți vor să mă cucerească..."[Sursa foto: Instagram]

În plus, prezentatoarea a mai vorbit și despre subiectul mult discutat în ultima perioadă, cearta dintre Jador și Culiță

Sterp. Bianca susține că cei doi artiști vor face pace la un moment dat și vor uita de aceste momente tensionate din viețile lor.

"Dacă eu am făcut pace cu anumite persoane, cu siguranță și ei se vor împăca, la un moment dat.", a mai adăugat Bianca.

Bianca Comănici, întâlnire emoționantă cu Andreea Mantea

În cadrul emisiunii prezentate de Andreea Mantea, Trăiri alături de Andreea Mantea, cele două vedete de televiziune s-au întâlnit.

Bianca a izbucnit în lacrimi și a vorbit deschis despre momente dificile prin care a trecut, după despărțirea de Livian.

Citeste si: Bianca Comănici s-a deschis în fața Andreei Mantea! A vorbit despre Livian, printre lacrimi: „Am realizat după că...” VIDEO

”Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi...De el nu vreau să deschid subiectul...acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut...Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa.

Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc.” , a spus Bianca, în timp ce plângea în hohote.