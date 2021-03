Bianca Comănici, primele declarații de pe patul de spital! La ce intervenție estetică a recurs bruneta: ”Sunt șocată”

In articol:

Bianca Comănici a fost cea mai iubită concurentă a primelor două sezoane Puterea Dragostei, dat fiind și faptul că le-a câștigat. Bruneta a reușit până acum tot ce și-a propus, atât pe plan personal, cât și profesional. Tânăra a mărturisit, încă de pe vremea participării ei la emisiunea fenomen de la Kanal D, că își dorește foarte mult să-și pună silicoane. Zis și făcut!

Citeste si: Mădălina, prima reacție după ce a părăsit Puterea Dragostei! Ce se întâmplă în aceste momente cu iubita lui George: "Cea mai dură experiență"

Iată că, Bianca a prins în sfârșit curaj și și-a făcut intervenția estetică mult dorită. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a făcut un vlog, unde a povestit cu lux de amănunte cum se simte după operație.

Bianca Comănici a mărturisit că nu are niciun fel de problemă și că se simte foarte bine. Bineînțeles, că nu știe dacă va avea dureri zilele următoare după ce va trece efectul anesteziei, însă momentan bruneta se simte nemaipomenit.

Bianca Comănici[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: VIDEO Bianca Comănici, anunțul care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată: „Am burtă pentru că sunt...”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

” Nu am niciun fel de problemă, singura e că am gâtul cam uscat, dar operația este gata. Sunt gata, pregătită de viață. Nu mă doare nimic, simt o febră musculară, dar foarte puțin, dacă vorbesc prea mult sau dacă respir mai profund. Nu am niciun fel de problemă, sunt șocată. Nu simt durere, n-am nimic, aș putea să mă ridic să plec. Sunt foarte mulțumită până acum, știu că multe fete întâmpină dureri imediat după. N-am de unde să știu zilele următoare. Ce pot să zic mai multe...n-am ce să reproșez mai mult. Doamne ajută. Aveți grijă de voi”, a povestit Bianca Comănici, pe patul de spital, imediat după intervenția chirurgicală.

Primele imagini cu Bianca Comănici după intervenția estetică

Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a publicat și primele imagini după intervenția pe care a suferit-o. Bianca Comănici se simte mai bine ca niciodată și le promite susținătorilor ei că va reveni cu mai multe detalii într-un nou vlog. Până atunci, bruneta a postat mai multe fotografii de pe patul de spital, prin care-și anunță fanii că nu au de ce să-ți facă griji.

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]