Bianca Comănici, primele declarații despre despărțirea dintre Andreea Pirui și Marius! "Eu mă așteptam să se întâmple..."

Bianca Comănici, detalii despre despărțirea dintre Marius și Andreea Pirui [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Vestea că Marius și Andreea Pirui și-au spus adio a surprins toți fanii Puterea Dragostei. Se pare că foștii concurenți au decis să meargă pe drumuri diferite. Totuși, Bianca Comănici a avut câteva cuvinte de spus despre această despărțire.

Bianca Comănici, detalii despre despărțirea dintre Marius și Andreea Pirui

Mai exact, în emisiunea Corneliei Ionescu, Bianca a declarat că nu a fost suprinsă de această despărțire și chiar era de părere că ei își vor spune adio mai de mult timp. Totuși, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mai adăugat faptul că este de acord cu decizia Andreei, pentru că oricum ei aveau idealuri diferite și vedeau viitorul diferit. În timp ce concurenta voia o familie și copii, bărbatul era mai rece și nu își dorea să meargă atât de departe.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Citeste si: Andreea Pirui a spus de ce s-a despărțit, de fapt, de Marius de la Puterea Dragostei! Ce i-a făcut în ziua înmormântării bunicii ei: „Asta a pus capac! Nu mi se pare normal”

De asemenea, Bianca a mai adăugat faptul că a aflat mai multe detalii despre relația celor doi îndrăgostiți și că Marius nu a ajutat-o în momentele dificile din viața iubitei lui.

Marius și Andreea Pirui[Sursa foto: Instagram]

"Nu vreau să spun că mă așteptam, pentru că eu mă așteptam să se întâmple mai repede, însă au demonstrat că nu s-au despărțit din cauza emisiunii. Probabil au avut ei mai multe motive, nu le cunosc, însă de la început am considerat că nu se potrivesc, că nu sunt pe aceeași lungime de undă, tocmai pentru că nu-și doresc aceleași lucruri. Ea, din câte știu, își dorește o familie, își dorește copii.. Am auzit și lucrurile pe care le-a spus și am rămas șocată, precum că el nu i-a fost alături în anumite momente și e dezamăgitor... Dacă ea a pus punct, felicitări, bravo ei!", a declarat Bianca Comănici, în emisiunea Corneliei.