Un vloger a postat un videoclip care a creat multă vâlvă în jurului Biancăi Comănici, câșigătoarea sezoanelor 1 și 2 Puterea dragostei. Tânărul a povestit într-un videoclip postat pe Youtube că fosta concurentă ar fi fost bătutuă în fața blocului său, în zona Colentina din București.

Potrivit vlogerului, Bianca se întorcea de la magazin, iar mai multe fete ar fi luat-o la bătaie. Se pare că toate aceste afirmații sunt false, susține Bianca Comănici. Bruneta a făcut în urmă cu puțin timp un live pe pagina ei de Instagram în care a vorbit despre acest subiect controversat.

„Se zicea că am fost agresată, bătută. Nu este nimic adevarat. Nu este cazul, nu am luat bătaie. Poate au visat unii sau poate vor să faca vizualizări pe spatele meu", a declarat fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Bianca de la Puterea dragostei trece printr-o perioadă foarte grea. Bruneta încă suferă după fostul ei iubit, Livian. Cei doi au câștigat sezonul 2 Puterea dragostei, iar fanii sperau să-i vadă cât împreună și în afara competiției. Ea susține că nu există cale de împăcare între ei în aceste momente. Bianca Comănici și-ar fi dorit ră rămână prieteni, însă sentimentul nu ar fi fost mutual. Ea susține că știa din prima clipă că el are pe altcineva.

„O să fiu foarte sinceră în momentul ăsta, cu toate că am avut fel și fel de declarații pentru că am fost destul de confuză, însă acum nu, nu mai este vorba despre nicio împăcare, poate peste câțiva ani, când îl voi ierta. Pentru că m-a lăsat brusc, când aveam cea mai mare nevoie de cineva alături. (...) Nu mi-a mai răspuns, i-am scris de câteva ori pentru că mi-aș fi dorit să rămânem prieteni, am avut o discuție de genul ăsta la un moment dat în care am hotărât că o să rămânem prieteni indiferent de relația dintre noi și totuși el a încălcat treaba asta și asta m-a făcut să fiu dezamăgită de el", a declarat Bianca Comănici.

