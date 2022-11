Bianca Comănici, primele declarații după încheierea procesului cu Nelson Mondialu'. Cine a ajutat-o să câștige: „Ea mi-a făcut toate înregistrările, dovezile” EXCLUSIV

In articol:

După un an în care s-a prezentat în nenumărate rânduri în fața instanței, Bianca Comănici a primit azi vești bune din partea judecătorilor.

Tribunalul Cluj a decis să-i dea câștig de cauză brunetei în procesul cu Nelson Mondialu'. Despre momentele dificile prin care a trecut, dar și despre oamenii care i-au fost alături în toată această "luptă" pentru a-și face dreptate a vorbit chiar fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", într-un interviu exclusiv, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici, prima reacție după încheierea procesului cu Nelson Mondialu'

A trecut un an de când Bianca Comănici a decis să-l dea în judecată pe Nelson Mondialu' pentru injuriile pe care i le-a adresat în spațiul public. Procesul nu a fost deloc unul ușor, însă bruneta a avut parte de o surpriză. Deși se aștepta la încă o amânare, se pare că judecătorii au strâns suficiente probe pentru a oferi verdictul.

Hotărârea Tribunalului de a-i da câștig de cauză Biancăi Comănici a făcut-o pe fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" să simtă emoții de nedescris:

"Bianca Comănici: Sunt foarte bine, sunt super emoționată în continuare. Încă nu am procesat informația. Am primit câteva informații din partea oamenilor. O să fac câteva declarații șoc. Eu am uitat că este astăzi procesul, nu port ranchiună. Indiferent de decizia care ar fi fost luată, eu aș fi fost împăcată. Eu am alte planuri, era o chestie care mă deranja, mă bucur că s-a rezolvat. A fost șoc atunci când am primit vestea.

Wowbiz: Știm că ai mai avut un termen, care s-a amânat. Credeai că astăzi instanța va veni cu o decizie sau va veni cu o amânare?

Bianca Comănici: Credeam că se va amâna. A fost destul de lung acest proces. Primul proces l-am pierdut, toată lumea m-a descurajat atunci când l-am început. Toată lumea mi-a zis că voi suferi, dar astăzi le-am demonstrat tuturor că eu am reușit să îmi iau apărarea. Am încercat să am demnitate, nu mi-a fost frică, deși pe parcursul anilor mă gândeam că voi pierde. Erau foarte mulți oameni care mă demoralizau. N-a fost așa. Mulți oameni m-au împins de la spate de la început, acest proces l-am început pentru că m-au încurajat oameni de acasă. Au fost foarte mulți oameni care au încercat să îmi ofere sfaturi. Am mers după intuiție, chiar vreau să îi mulțumesc domnului avocat. Nici el nu era de acord cu tot ce se întâmpla, a fost șocat când a văzut dovezile pe care le-am avut. S-a implicat foarte mult și mă bucur.", a declarat Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Avocatul și cei apropiați i-au fost alături în tot acest timp

Bianca Comănici recunoaște că nu ar fi reușit să câștige procesul fără ajutorul avocatului său și al oamenilor care i-au fost alături în permanență, pe parcursul acestui an. Acum, după ce instanța i-a dat câștig de cauză, bruneta a vorbit și despre motivul pentru că i-a intentat proces lui Nelson Mondialu'. Ea susține că nu a fost vorba despre răzbunare, ci pur și simplu despre dorința de a-și face dreptate:

"Wowbiz: Vorbeai de faptul că avocatul tău ți-a fost alături. A fost o perioadă grea pentru tine, cine a mai fost alături de tine?

Bianca Comănici: Oamenii care mă susțin au fost lângă mine, ei erau primii care vedeau rezultatele. Ei au stat cu emoții pentru mine. Foarte multe persoane s-au rugat, au fost chiar și la biserici, le mulțumesc pe calea asta. Ne-am rugat cu toții, ei sunt un miracol pentru mine, de la cel mai mic, la cel mai mare. N-am vrut să deschid astăzi mesajele, pentru că nu am vrut să plâng. Am sunat toți apropiații, le-am spus, erau foarte încântați. Justiția a făcut dreptate, pentru că femeile din ziua de astăzi se ascund, nu mai au atât de mult curaj. Pe lângă această trăire grea, eu am mai trecut prin niște situații, pe care le-am ascuns. Poate voi avea curajul să vorbesc despre el. La această situație am găsit rezolvarea. Legea a făcut dreptate.

Wowbiz: Cum te simți acum, la final?

Bianca Comănici: Nu mi-am dorit în niciun fel să le fac rău. Doar am vrut să îmi fac dreptate. Sper să fiu un exemplu pentru alte fete. Le încurajez să ia măsuri, să nu ne mai lăsăm călcate în picioare.

Wowbiz: Ce te-a ajutat să rămâi puternică în această perioadă?

Bianca Comănici: Am avut pe cineva care în mod special m-a ajutat. Nu vreau să îi dau numele. Ea mi-a făcut toate înregistrările, dovezile. A stat și a înregistrat ore întregi, în care acest om mă denigra. Vorbim despre tată. Am oferit aceste dovezi, care m-au ajutat astăzi. Îi mulțumesc că s-a dedicat și ea, este și meritul ei și a domnului avocat.", a mai mărturisit fosta concurentă de la "Puterea Dragostei".

Bianca Comănici va primi daune morale

În urma deciziei judecătorilor, Nelson Mondialu' va fi nevoit să îi plătească daune morale Biancăi Comănici, în valoare de 30.000 de lei. De asemenea, bărbatului îi este interzis să întreprindă acțiuni care i-ar putea leza din nou imaginea prezentatoarei:

"Wowbiz: Tatăl (n.red. Nelson Mondialu') a fost obligat să plătească daune de 30.000 de lei. Spune-mi dacă crezi că suma asta spală ce s-a întâmplat?

Bianca Comănici: Puteau să fie și zero lei, tot ce mi-am dorit a fost să se încheie. Am suferit destul de mult. Ce a făcut el a fost denigrare, bullying, a încurajat răutatea. 30.000 de lei pentru el era un nimic, a câștigat foarte mulți bani, a făcut vlog-uri ore întregi, în care vorbea urât despre mine.", a mai spus Bianca Comănici.