Bianca Comănici răspunde răutăților legate de iubitul ei! Cum l-a apărat pe Joni: „Ei nu știu prin ce a trecut” | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici este invitată în emisiunea “Nimerești sau răspunzi”, unde moderatorul provoacă interlocutorii să se joace cu ea: nimerești și bagi mingea în coșul de baschet sau răspunzi la una din întrebările ei.

Trebuie să spunem că întrebările nu sunt unele comode, iar dacă invitatul nu are noroc să bage mingea în coș, atunci nu va avea nicio șansă să nu răspundă. Bianca Comănici și-a făcut curaj să participe la acest joc. Aceasta a făcut dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Joni, despre relația cu frații, în special cu Cristi Comănici, dar și cu părinții ei, mai ales din punct de vedere financiar.

Bianca Comănici răspunde comentariilor de hate despre iubitul ei

Bianca Comănici este împreună cu Joni, un albanez mai mic ca vârstă decât ea. Aceasta l-a expus de curând, în premieră la WOWbiz, însă pe lângă laude și complimente, a primit și critici. Bruneta a răspuns comentariilor răutăcioase și a explicat tuturor cum stau lucrurile de fapt.

„Este adevărat că am fost judecată, dar știți unde este problema de fapt? Sunt de acord cu ele, dar ele nu îl cunosc pe el. Ele nu știu prin ce a trecut. Unele persoane la 25 de ani se pot maturiza mai mult decât la 30. Experiențele lui de viață și tot ce am povestit noi și felul lui, eu mi-am dat seama că este mai matur decât vârsta pe care o are. I-am dat această șansă, nu m-a interesat. Prima dată când m-am dus la el, a propus să îmi plătească biletul. Exclus! Eu sunt o femeie independentă și nu accept astfel de lucruri. Acum vrea să îmi plătească și familia lui. Deci clar nu e vorba de bani. Nici la el, pentru că are o personalitate puternică, nu acceptă. Sunt diverse comentarii, pentru că nu îl cunosc, dar cu timpul vom vedea ce va fi.”, a declarat Bianca Comănici.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: O fetiță de 5 ani a murit după ce un avion militar s-a prăbușit în Italia. Imaginile sunt șocante VIDEO- stirileprotv.ro

Cum s-au cunoscut Bianca Comănici și iubitul ei?

Bianca Comănici ne-a povestit într-un interviu exclusiv cum s-a cunoscut cu Joni. Nu se aștepta să își găsească iubirea pe rețelele sociale, dar iată că s-a întâmplat.

„Vorbeam cu o prietenă acum vreo jumătate de an, având în vedere activitățile mele de zi cu zi și mă gândeam unde aș putea să îmi întâlnesc sortitul sau măcar o persoană cu care să interacționez mai mult. Și ea avea probleme și eu la fel, nu ieșeam, nu mai făceam nimic. Bineînțeles, ritualul meu din fiecare seară, să intru live pe tiktok și acolo l-am cunoscut pe el. Din partea mea a fost dragoste la prima vedere, din prima clipă când l-am văzut am avut ceva în stomac. Când ne-am văzut față în față, am avut aceeași chimie. El e tiktoker. Mi-a spus că de obicei nu accepta cereri de la alte persoane, dar în seara respectivă s-a gândit să accepte. Sunt sigură că a fost soarta, nu am forțat nimic, am lăsat de la sine să funcționeze lucrurile și funcționează destul de bine. Iubitul meu se numește Joni, e din Kosovo, dar acum locuiește în Norvegia. Are 21 de ani și este zodia gemeni. Ne-am spus deja te iubesc.”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWnews.

Citeste si: „Ne vom separa. Sunt zile în care începe să plângă și îmi spune că e prea mult. Vorbește mesaje mai deocheate.” Armin Nicoară și Claudia Puican au dat vestea împreună! Decizia nu a fost deloc ușoară- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cele mai frumoase destinații pentru luna octombrie 2023: Vremea este perfectă pentru această perioadă!- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!