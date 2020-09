Bianca Comănici și mama ei

Bianca de la Puterea dragostei a avut parte de multe câștiguri, dar și dezamăgiri în ultima perioadă. Deși a câștigat sezonul 2 Puterea dragostei, Bianca a avut parte și de o pierdere. Bruneta și Livian s-au despărțit, însă au rămas în continuare prieteni.

Zilele acestea, Bianca se bucură de câteva zile la mare alături de familia ei. Câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei a postat mai multe fotografii și videoclipuri pe pagina ei de Instagram, în timp ce se relaxează pe plajă. Bruneta a postat și câteva videoclipuri emoționante cu mama ei, la o teras[, în timp ce se iau în brațe. Bianca pare extrem de fericită în preajma mamei ei, pe care o și complimentează în fața camerei.

„Cea mai mare bucurie e să o văd fericită pe mămica mea, care e ca un copilaș. S-a făcut frumoasă, și-a luat și inel. Arată-l”, a declarat Bianca, la secțiunea de Instastory, în timp ce își îmbrățișează mama.

Bianca Comanici și mama ei, în Constanța[Sursa foto: Instagram]

Bianca de la Puterea dragostei s-a întors în lacrimi la Constanța

Bruneta a dezvăluit fanilor că în Constanța se simțea ca acasă înainte de participarea la Puterea dragostei. Bianca s-a emoționat atât de tare încât i-au dat lcarimile, în timp ce le-a făcut internauților această confesiune.

„Constanța e ca și casa mea. Acasă. Pot să spun că m-am întors acasă. Locul de aici nu-l mai consider acasă, dar înainte a fost casa mea și am fost fericită”, a spus Bianca pe Instagram. (Citeste si: Dupa despartirea de Livian, Bianca a spus ce va face acum ca este SINGURA: ''Niciodata n-o sa ma...'')