Bianca Comănici și Mary de la Puterea Dragostei nu mai sunt prietene. Deși păreau extrem de apropiate, iar blondina i-a fost alături câștigătoarei celor două sezoane ale show-ului, după despărțirea de Livian, acum relația lor nu mai este la fel de bună.

Bianca Comănici a recunoscut pe pagina ei că nu mai este la fel de apropiată de Mary de la Puterea Dragostei, însă nu a dat detalii despre motivul pentru care s-au certat. Cert este că fanii și-au dat seama că nu mai au aceeași legătură de acum două săptămâni, când părea că aveau să fie una lângă cealaltă mulți ani de-acum încolo.

„Nu am ce să spun de Mary, nu mă mai întrebați. Nu am ce să răspund la întrebarea despre Mary”, a spus Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, într-un live.

Bianca Comănici și Berna de la Puterea Dragostei s-au împăcat

Berna de la Puterea Dragostei și Bianca Comănici s-au certat dup ce câștigătoare primelor două sezoane ale show-ului de la Kanal D nu i-a oferit blondinei trofeul câștigat vara aceasta. După câteva luni în care nu și-au vorbit deloc, ele au revenit încă la sentimente mai bune și sunt la fel de apropiate acum ca pe vremea când erau colege de cameră în Istanbul.

”Eu și Bianca simțim la fel, avem multe lucruri în comun, ne completăm. Am fost colege de cameră un an, suntem aceeași zodie și vrem să fim și la Bravo, ai stil! După toate cele întâmplate, ne-am maturizat amândouă și eu cred că o să ne susținem, chiar o să am nevoie de ea și ea de mine. Și în casă am avut nevoie de ea pentru că toată lumea ne ataca doar pe noi două și chiar m-am bucurat că o aveam alături, că îmi dădea sfaturi foarte bune și eu o ajutam cu sfaturi cum puteam.

Acum două zile ne-am văzut, eram amândouă îmbrăcate sport, la fel. Când i-am văzut ochișorii ăia albaștri și părul prins, așa îmi venea să o mușc de drag. Îmi e foarte dragă, într-adevăr”, a declarat Berna de la Puterea Dragostei, după ce s0a împăcat cu Bianca Comănici.