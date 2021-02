Bianca Comănici s-a deschis în fața Andreei Mantea! A vorbit despre Livian, printre lacrimi: „Am realizat după că...” VIDEO

In articol:

Andreea Mantea a avut parte de o întâlnire emoționantă cu Bianca Comănici, câștigătoarea primelor două sezoane Puterea dragostei. Invitată în platoul emisiunii Teo Show, înainte să intre în direct, frumoasa prezentatoare tv a văzut-o pe hol pe tânăra care i-a cucerit pe toți în casa iubirii.

Întâlnire plină de emoție între Andreea Mantea și Bianca Comănici, la „Trăiri alături de Andreea Mantea”

Astfel, în ediția de luni seară, 8 februarie, a, Bianca i-a făcut dezvăluiri emoționante, printre lacrimi, Andreei.

În momentul în care a văzut-o pe Andreea Mantea, Bianca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a început să plângă în hohote. În timp ce o îmbrățișa, bruneta a încercat să o încurajeze pe tânăra câștigătoare Puterea dragostei și i-a spus cuvinte care să o îmbărbăteze, urmând ca Bianca să îi facă mărturisiri dureroase despre Livian și despărțirea dureroasa dintre ei.( Bianca Comănici și Livian s-au împăcat! S-a întâmplat după Revelion, dar a recunoscut acum! „Pas cu pas...”)

”Puternica mea! Tu ești o puternică, tu ești deșteaptă, tu ești cel mai puternic om, uite unde ești, unde ai ajuns, uite unde unde ești. Da!Tu ești foarte putenică, ești extrem de puternică, ești frumoasă, ești deșteaptă și nu uita cât ești de puternică, te implor. Îți era dor de mine! Cum mă? Cum mă? Aseară a postat ea, de cine îți este cel mai dor de la Puterea dragostei și ea a trecut, de Andreea Mantea. Cum mă?” , i-a spus Andreea Mantea Biancăi, încercând să o încureajezei.

Deși pare că a trecut peste ruptura dureroasă, doar ea știe ce se află în sufletul ei, iar în fața Andreei Mantea se deschide așa cum nu a mai făcut-o de mult timp. Bianca a mărturisit cu sinceritate că în urma despărțirii a realizat cât de mult l-a iubit pe Livian.

”Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi...De el nu vreau să deschid subiectul...acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut...Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa.

Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc.” , a spus Bianca, în timp ce plângea în hohote.