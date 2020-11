Bianca Comănici s-a trezit cu Poliția peste ea! „Ei au stat la ușă și au auzit că…”

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, este una dintre cele mai iubite tinere care au intrat în reality show-ul de la Kanal D. Frumoasa brunetă a cucerit publicul și a reușit să-i convingă pe telespectatorii fideli că merită să câștige marele premiu de două ori la rând, fiing învingătoare în primele două sezoane ale emisiunii.

Deși este populară, iubită și admirată de sute de mii de români, vecinii nu se numără printre susținătorii ei și, după spusele ei, nu prea o plac. Așa se face că într-o seară tânăra s-a trezit cu Poliția la ușă, după ce alși locuitori din blocul de apartamente în care stă în chirie au sunat la 112.

Bianca Comănici a povestit cum s-a trezit cu Poliția la ușă

„Nu v-am spus, dar am sărbătorit. Și acum două zile, joi seară, am sărbătorit. Nu știu ce, dar am sărbătorit. Ce să vedeți? Mi-a venit poliția la ușă că am făcut gălăgie. Nu era cine știe ce gălăgie pentru că jucam un joc, un fel de Activity și chiar nu era gălăgie. A sunat Poliția la ușă și ei au stat la ușă și au auzit că nu era gălăgie, doar că am niște vecini care nu prea mă agreează, din păcate, dar asta este. Eu nu pot să mă mut, să se mute ei! Trebuie să conviețuim”, a povestit Bianca Comănici într-un video publicat pe pagina ei de YouTube în seara zilei de sâmbătă.

Cert este că frumoasa câștigătoare a primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei nu a părut afectată de incident, mai ales că nu se simțea vinovată cu nimic. Nici pe vecini nu i-a criticat prea aspru, ci doar așteaptă ca ei să-și schimbe părerea sau, cel puțin, să nu mai apeleze la oamenii legii în astfel de situații.