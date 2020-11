Bianca Comănici și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor. Ce a declarat frumoasa brunetă la 4 dimineața

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici este cea mai iubită fostă concurentă de la Puterea Dragostei. Câștigătoarea celor două sezoane a emisiunii ”Puterea Dragostei” postează zilnic pe rețelele de socializare diferite poze sau filmulețe alături de familie și prieteni. Recent, frumoasa brunetă și-a făcut un story, la 4 dimineața, unde și-a deschis sufletul în fața internauților de pe contul său de Instagram.

Bianca Comănici este îngrijorată din cauza noilor restricții impuse de autorități cu privire la combaterea pandemiei de pe teritoriul României. Frumoasa brunetă a declarat că pănă acum nu a fost nevoită să stea în carantină. Bianca a mai precizat că o să-i fie destul de greu să accepte restricțiile care au fost impuse în primăvară, în cazul în care vor fi adoptate din nou astfel de măsuri în România.

Ideea de a sta în carantină o neliniștește

„Dacă sunteți curioși ce gânduri are un om ca mine la 4 dimineața, aproape 4 jumătate, mă gândesc la carantină. Mă gândesc când urmează această perioadă de carantină, care vor fi regulile, dacă vor fi extrem de multe interdicții, dacă se poate ieși doar cu foaie, cu document, pentru că eu nu am mai stat până acum în carantină, nu știu cum este, habar nu am. Vreau să îmi urați succes și multă putere, toleranță pentru că de asta avem nevoie. Mă gândesc că această perioadă te atacă și psihic și vreau să știu și eu despre ce este vorba.”, le-a mărturisit Bianca Comănici fanilor.

Bianca Comănici [Sursa foto: Instagram]

