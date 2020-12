Bianca Comănici, suspusă unor noi provocări la Kanal D! Vestea mult așteptată de fani: „Voi fi prezentatoare”

Bianca Comănici este cea mai nouă membră a echipei Kanal D. Câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei va avea două emisiuni online, pe care fanii d-abia le așteaptă. Bruneta a făcut noi declarații, în care susține că acest proiect va fi o provocare pentru ea, mai ales că va fi prezentatoare. Bruneta le-a mărturusit fanilor că aceste emisiuni vor fi live, în mediul online, iar participarea oamenilor care o urmăresc va fie extrem de importantă.

„Vor fi două emisiuni, una despre zodii, iar cealaltă despre trenduri. O să discutăm despre orice. O să am un coleg, n-o să vă spun despre cine este vorba. Sunt la început, o să îmi fie destul de greu să prezint pentru că o să fiu prezentatoare, o să am încă doi colegi și invitați. O să fie ceva divin. Sunt extrem de antuziasmată și emoționată. Vreau să interacționați. Aceste live-uri vor fi făcute epntru voi, pentru a vă face să vă simțiți voi bine. O să fie ceva de genul „Totul despre Puterea dragostei” by Cornelia Ionescu. V-am spus, mă gândesc la emisiunea cu zodii pentru că va trebui să interacționați foarte mult. Poate o să ajungem să citim toate comentariile, toate zilele de naștere”, a declarat Bianca Comănici, într-un live pe Youtube.

Bianca Comănici va prezenta două emisiuni[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, în culmea fercirii: „Voi avea două emisiuni”

Bianca de la Puterea dragostei le-a transmis fanilor ei că este extrem de emoționată, însă mândră de următorul capitol din viața ei.

„Dragii mei, am văzut că ați primit cu mare bucurie vestea că am început o colaborare cu Kanal D. Nu vreau sa vă dezvălui foarte multe, pentru că vreau să pregătesc așa cum trebuie apariția mea. Vă spun doar atât: voi avea două emisiuni online. Una are legătura cu zodiile, a doua cu... trendurile. Și încă ceva. Nu voi fi singură. La unul dintre proiecte voi avea alături de mine un coprezentator drăguț și carismatic. Da, da, e bărbat!

Bineînțeles, mă voi alătura ori de câte ori va fi nevoie de mine și emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu”, în calitate de invitat. Vă pup și pe curând”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWBIZ.ro.