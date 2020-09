In articol:

Bianca Comănici

Bianca de la Puterea Dragostei a plecat în vacanță pe litoralul românesc pentru câteva zile. Totuși, ceea ce trebuia să fie un sejur lipsit de griji, s-a transformat în momente cumplite! Se pare că fosta iubită a lui Livian și-a pierdut sora pe plajă!

Bianca Comănici și-a pierdut sora pe litoral

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a postat un videoclip pe canalul ei de Youtube, unde a vorbit despre cele mai sincere momente pe care le-a trăit în această vacanță! Și-a pierdut sora pe litoral și a făcut tot posibilul să o găsească teafără.

Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei, momente cumplite după despărțirea de Livian! "Noaptea e cel mai greu, pentru că sunt singură..."

Citeste si: Compozitorul Petre Magdin, la un pas de a fi ucis de hoți în propria casă! - evz.ro

Citeste si: Bianca Comănici, mesaj de „La mulți ani” pentru Livian! Ce urări i-a făcut: „Nu o să îți urez lucrurile astea doar pentru că...”

Citeste si: Bianca Comănici aruncă bomba despre Livian de la Puterea Dragostei! "Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată..."

Fata a plecat de lângă Bianca în momentul în care aceasta s-a oprit preț de câteva secunde cu camerista de la hotel. Ulterior, fosta parteneră a lui Livian a căutat-o peste tot, a sunat-o chiar și pe mama ei și, într-un final, a reușit să o găsească pe cea mică.

"Și da, am pierdut-o... Am sunat-o pe mama, i-am spus că domnișoara a dispărut.. Nu știu pe ce parte a luat-o, nu știu pe unde putea să meargă de a mers atât de repede. Mă tot uit, dar nu o văd și mă aștept acum să o găsesc în orice clipă. Stau să îmi fac mii de rugăciuni să o găsesc și să o trag un pic de părul ăla.", a declarat Bianca Comănici în ultimul vlog postat.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Bianca, detalii despre relația cu Livian

Într-un vlog postat pe canalul de Youtube, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a vorbit despre relația cu Livian de la momentul acutal.

"Sincer, mi-aș dori să rămânem prieteni, pentru că noi am trecut prin foarte multe lucruri grele și mi-a fost aproape în momentele alea, deci clar putem să fim prieteni. Eu i-am spus, dacă are nevoie de mine, oricând poate să mă contacteze și el la fel mi-a spus, oricând ai nevoie de ceva, te pot ajuta. Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată, însă am spus, dacă are nevoie de ajutor, o să îl ajut.", a declarat fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei.