Bianca Comănici

Bianca Comănici nu trece printr-o perioadă foarte bună, iar acest lucru se vede din postările de pe Instagram. În plus, câștigătoarea de la Puterea Dragostei a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, în care declară că nu are o stare de spirit prea bună.

Bianca Comănici trece prin momente dificile

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei trece prin momente destul de dificile. Se pare că vedeta nu este în cea mai bună perioadă, iar acest lucru se observă cu ochiul liber. Ba chiar mai mult, frumoasa brunetă a postat mai multe InstaStory pe contul de socializare, în care vorbește despre cât de confuză și tristă se simte în această perioadă. Chiar dacă încearcă să facă lucruri și să își ocupe mintea cu alte aspecte din viața ei, Bianca nu își poate lua gândul de anumite chestii observate.

"Am o stare foarte, foarte proastă de vreo câteva zile, de vreo trei zile. Am vrut să fac ceva live sau vlog, dar nu pot. Sunt prea confuză, tristă și toate cele.. După cum vedeți, nici nu prea am chef de vorbă, nu am chef de nimic..Am văzut și niște chestii care m-au super deranjat și de acolo și starea mea.. Sunt multe chestii mici și mărunte care m-au deranjat în ultimele 3 zile. Oricât de mult am încercat eu să mă detașez, să mă distrez, să îmi ies din starea asta în care sunt, nu mai pot sa fac nimic. Efectiv,l parcă s-a oprit timpul în loc și eu la fel.", a transmis Bianca Comănici pe Instagram.

Bianca Comănici și-a asigrat fanii că nu este vorba despre oboseală la mijloc, ci este o stare de tristețe, însă nu a vrut să expună exact motivul. Din cele spuse de ea și dacă ne uităm și la activitatea lui Livian de pe rețelele de socializare din ultimele zile, este vorba despre gelozia pe care o resimte în urma despărțirii. Gelozie, în sensul că Livian are deja o relație și este fericit alături de iubita lui, în timp ea, Bianca, abia reușește să treacă peste suferința provocată de omul alături de care se vedea pentru toată viața.

„Și nu, nu sunt obosită, pentru că deja m-am trezit dimineață pe la 8, am ajuns acasă pe la 1 și am dormit de la 1 până pe la 3. Nu am de ce să fiu obosită pentru că eu dorm nopțile, nu stau plecată, ați văzut cam ce fac. Deci nu este vorba despre oboseala. Dumnzeu știe ce e”, a mai spus Bianca Comănici pe Instagram.