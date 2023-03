Bianca Comănici, ultimele detalii despre starea de sănătate! Cum se simte tânăra: „Nu mai pot să dorm”

In articol:

Bianca Comănici este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta îi ține la curent pe fanii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent.

Bruneta le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram cum se simte, asta după ce i-a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate.

„Asta este starea mea actuală. Sunt puțin mai bine, 5% mai bine decât ieri. Astăzi, am reușit să mă ridic puțin din pat și să mai fac câte una, alta. Mi se pare că este un concediu pe care nu mi-l doream, și nu acasă, și nu așa”, a povestit Bianca Comănici, pe Instagram.

Totuși, bruneta susține că somnul i-a fost afectat din cauza stării de sănătate și nu mai poate dormi: „M-am trezit la ora 5, nu mai pot să dorm, mă doare capul, am luat acum, că poate- poate, reușesc să adorm din nou. E foarte ciudat, pentru că înainte, mă culcam la 5 și acum mă trezesc la 5”.

Bianca Comănici a încercat să se vindece cu tratamente naturiste

De asemenea, Bianca Comănici le-a mai explicat fanilor din mediul online că se confruntă cu o tuse seacă, ce o împiedică să se odihnească. Tocmai din acest motiv, pentru că nu a reușit să ajungă la farmacie, aceasta a încercat să se vindece cu tratamente naturiste.

„Încă un motiv pentru care nu pot să dorm este că am această tuse seacă, care prefer să fie productivă, pentru că așa pot să dorm. Am căutat pe Google, pentru că nu reușesc să ajung la farmacie niște tratamente naturiste și am făcut gargară cu apă și cu sare. Am încercat de mai multe ori și suc de lămâie cu miere. Astea nu funcționează, cel puțin pentru mine, nu au funcționat în aceste două zile”, a explicat Bianca Comănici.

