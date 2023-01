Bianca de la Casa Iubirii, dezamăgită de relația cu Alin: “Am închis ochii la multe aspecte” A vorbit pentru prima dată despre motivul despărțirii | EXCLUSIV

In articol:

Bianca, finalistă a sezonului 1 Casa iubirii, face primele declarații după terminarea competiției. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, aceasta a vorbit despre dezamăgirile pe care le are față de colegi și de public, despre foștii concurenți, dar și despre strategiile făcute înainte de finală.

Bianca, adevărul despre despărțirea de Alin

Bianca a mărturisit lucruri neștiute despre relația cu Alin și motivul pentru care s-au despărțit. Tot ea, a ținut să menționeze că Natalia exagerează și că nu înțelege cum și-a permis să spună de ea, în emisiune, că este un om rău.

Bianca și Alin au fost un cuplu foarte iubit în sezonul 1, însă ruptura s-a produs inevitabil. Atunci când el a fost eliminat din competiție, lucrurile nu au mai fost atât de roz, ajungându-se la despărțire Până acum nu s-a știut exact de ce Bianca a renunțat la Alin, însă șatena a dezvăluit totul.

"Cred că problema între noi este că nu s-a întâmplat nimic, pentru că relația a fost pusă pe pauză și în toată această pauză eu nu am primit nimic din partea lui. Nu e vorba doar de un mesaj de Crăciun, ci despre atenția pe care putea să mi-o dea. Când erau fetele în vacanță, poate iubiții lor le trimiteau flori, pentru că se știa foarte bine, din staff se putea organiza. Puteam să primesc atenție, chiar și nefiind fizic lângă el. Noi ne-am răcit, eu am avut și timp să mă gândesc dacă tot ce am făcut cu el a fost corect dacă compromisurile la care am ajuns nu au fost forțate de mine în căutarea fericirii. Chiar mi-am dorit să fiu fericită și am închis ochii la multe aspecte, care într-o relație sănătoasă nu ar trebui nici măcar să se discute. Nu este o relație care putea fi de viitor. În emisiune de multe ori i-am luat apărarea, am încercat să fiu puternică, dar lângă un bărbat puternic cred că m-aș simți și eu mai femeie și nu ar trebui să îmi arăt colții și gheruțele nimănui, aș fi protejată.", a declarat Bianca.

Bianca, dezamăgită de Natalia

Bianca și Natalia au fost prietene bune, până când au început să își arunce săgeți. Bianca a spus că este dezamăgită de Natalia și de vorbele pe care le-a putut spune despre ea. Iată cum a numit aceasta pe concurentă.

"Nu cred că o persoană care mă cunoaște și în afara emisiunii, pentru care eu am făcut gesturi de prietenie, chiar fizice, și-a permis să spună în emisiune că eu sunt un om rău și eman răutate. Eu pe Natalia am numit-o ispită și că are un comportament jalnic, josnic. I-am spus și în afara camerelor și acolo că dacă este postura în care ea vrea să fie văzută, eu nu o cunoșteam în așa mod. Mereu am zis că e o fată dulce, că nu face nimic intenționat, că nu are un comportament forțat și că e foarte bună. A început să facă anumite lucruri, care ar fi deranjat-o și pe ea dacă era într-o relație.", a mărturisit Bianca, la Culisele Iubirii.

