Bianca de la Casa Iubirii, primele dezvăluiri după ce a fost acuzată că joacă la două capete. De cine era atrasă, de fapt, dintre Sorin și Robert: „Se vedea chimia dintre noi doi” / EXCLUSIV

Bianca s-a înscris la show-ul matrimonial de pe Kanal D „Casa iubirii” din dorința de a-și găsi alesul inimi și a-și întemeia o familie.

Totul s-a năruit în urmă cu câteva zile, când a fost eliminată din concurs. Tânăra a avut un parcurs scurt, dar foarte intens, iar controversele în ceea ce o privește au fost la ordinea zilei. Ceilalți concurenți i-au adus totul felul de acuzații, inclusiv că este falsă și că jonglează cu doi băieți din Casă, Robert și Sorin. A fost apropiată de ambii, însă are sentimente doar pentru unul singur.

Bianca a venit în emisiunea „Culisele iubirii”, emisiunea WOWbiz.ro, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri legate de plecare, dar și despre viața sentimentală!

Bianca a fost eliminată în ultima gală „Casa Iubirii”

Tânără, în vârstă de 26 de ani, spune că nici acum nu-și poate reveni din șocul cauzat de plecarea ei din show-ul matrimonial. Vestea că a fost eliminată a picat ca un trăsnet, căci avea planuri mari pentru ea în cadrul emisiunii.

Totuși, aceasta spune că nu a putut să lege nicio prietenie cu nicio fată din casă, fiind convinsă că a fost vorba despre invidie la mijloc. Imadiat cum a ieșit, a făcut o postare controversată, cu un șarpe, iar acum a dezvăluit pentru ce concurenți din Casa Iubirii era imaginea.

„Kinga, Corina, de gemene nu aș putea spune același lucru, cred că ele doar au fost manipulate de Corina. Fiind mai micuțe, ea mai matură, le-a luat cumva de partea ei. Dintre bărieți, Radu m-a suprins foarte tare, nu m-am așteptat. L-am văzut ca pe un băiat bun și ulterior mi-am schimbat părerea despre el. Cred că doar și-a jucat cartea foarte bine”, a declarat Bianca, în exclusivitate la WOWbiz.ro.

Robert, unul dintre băieții de care a fost foarte apropiată a fost și „călăul” ei în emisiune, căci în ultima gală nu a stat pe gânduri și s-a grăbit să o voteze spre eliminare.

„Nu m-aș fi așteptat, chiar dacă eu l-am enervat și l-am adus în situația de a mă vota. Am vrut să văd cât de bărbat e până la final. Când iau o decizie vreau să fie cea corectă și am vrut să văd până unde merge. Am realizat în gală și nu regret”, a mai spus fosta concurentă în emisiunea „Culisele iubirii”.

A fost acuzată de falsitate și că a „jonglat” cu Robert și Sorin

„Tăcerea este de aur”, cel puțin pare că după acest motto s-a ghidat Bianca în emisiune, căci nu a vrut să spună tot ceea ce gândea, de teama de a nu răni pe nimeni. Ei bine, ea crede că fix din acest motiv toți din casă s-au poziționat împotriva ei, ba chiar au acuzat-o că joacă un rol în cadrul competiției, iar în afară ar fi cu totul o altă persoană. Totuși, ea este convinsă că Sorin ar fi fost de partea ei și chiar își dorea ca el să o apere, atunci când toți ceilalți o puneau la zid.

„Dacă mă rezum la fete, la ele cred că a fost invidie și asta a dus la părerea asta. Eu sunt același om și în casă și afară. De multe ori nu am spus ce gândeam, pentru că nu am vrut să rănesc pe nimeni. Am fost mai tăcută, mai reținută și cred că și asta a dus la concluzia lor că eu sunt o persoană falsă. Nu vreau să rănesc și să fiu rănită și cred că fix eu am fost aia rănită când încercam să menajez alte persoane.

Cred că din casă nu a fost alături nimeni. Cred că dacă ar fi avut ocazia, Sorin mi-ar fi fost cel mai apropiat, dar interacțiunea noastră a fost destul de limitată, mai ales în primele zile. M-am simțit pusă la zid de fete și simțeam ca el să-mi ia apărarea. Ar fi fost omul potrivit la momentul respectiv. ar fi fost lângă mine”, a mai spus fosta concurentă.

Totodată, ea a fost acuzată că joacă la două capete, căci era foarte apropiată atât de Sorit, cât și de Robert. Totuși, ea a ținut să explice de ce s-a apropiat de ambii și care a fost cel pentru care ar fi putut dezvolta sentimente care, ulterior, să se transforme în dragoste.

„Da, lucrul acesta chiar m-a durut. Eu am vrut, într-adevăr, să-l cunosc și pe Robert, dar, fără să-mi dau seama, eu mă îndreptam către Sorin. Nu știu cum să explic. Pe Robert nu am vrut să-l supăr. Îl vedeam ca pe un frate mai mare, ca pe un tată, un prieten, dar nu dezvoltam sentimente pentru el, sentimente de afecțiune care s-ar fi putut transforma în dragoste. Nu simțeam lucrul acesta și mi-am dorit să vină din ambele părți, să conștientizăm amândoi că nu ne potrivim.

Nu-mi oferea liniște, mă agita Robert. Simțeam că face gesturi forțate, doar pentru a nu mă lasa la altcineva și nu cred că erau din suflet gesturile lui. Cred că voia să pară cel mai bun din Casă, că el poate avea orice femeie, cred că asta a fost”, a explicat Bianca.

Bianca și-ar fi dorit să-l cunoască mai bine pe Sorin! Fosta concurentă i-a scris o scrisoare tânărului

Întrebată de Bianca Comănici dacă crede că relația lor ar fi evoluat dacă ar mai fi rămas în casă, răspunsul ei a fost unul categoric: „Da, cred asta, pentru că se vedea chimia dintre noi doi”. Ba chiar este convinsă că lui Sorin nu i-a picat deloc bine plecarea ei din „Casa Iubirii”: „A vrut să-mi dea spațiul și cred că asta m-a atras, nu m-a grăbit deloc. Asta mă făcea să-l îndrăgesc pe zi ce trece tot mai mult. Eu pe Sorin l-am văzut destul de afectat de plecarea mea”.

Bianca spune ă au rămas multe lucruri nespuse între ea și Sorin, astfel că a decis să-i scrie o scrisoare și așteaptă cu sufletul la gură să afle care este răspunsul lui. Motivul pentru care nu și-a îndreptat pașii de la început către el a fost pentru a-l cunoaște cât mai bine și pentru a fo convinsă că nu face o alegere greșită. De asemenea, inclusiv părinții ei i-au transmis că Sorin este bărbatul potrivit pentru ea și nu Robert.

„Noi nu am reușit să ne spunem multe lucruri. Eliminarea a fost neașteptată și cred că și el ar fi simțit să-mi spună multe lucruri și eu am vrut să-i transmit gândurile mele prin acea scrisoare. Totodată, aș vrea să aflu și răspunsul lui.

(...) I-as spune că îmi pare rău că nu m-am îndreptat din prima către el, doar că mi-a fost teamă să nu fac o alegere greșită. sunt genul de femeie care preferă să facă pași mici pentru că-mi doresc o relație de viitor. Am aproape 26 de ani și cumva mă gândesc la o familie, iar o familie se construiește în timp și am nevoie...am gândit matur. Am vrut să le dau timp băieților să mă descopere, dar și eu să-i descopăr pe ei, ca eu să știu exact în ce direcție mă duc. Și nu cred că am greșit că am făcut lucrul acesta.

(...) Părinții mei îl plăceau cel mai mult pe Sorin. Doar pe Sorin și mi-au spus lucru acesta, că este un bărbat bune, de viitor, bărbatul de care eu am nevoie. De Rober nu aveau aceeași părere, cp era prea mare pentru mine. Pe mine nu m-a deranjat că avea o fetiță absolut deloc, doar că eu cred că era puțin imatur pentru anii lui. Aproape 35 de ani, mă alteptam la mai mult de la el”, a mai spus Bianca în emisiunea „Culisele iubirii”.