După ce pe grupurile de fani ai show-ului au tot circulat zvonuri că Bianca și Livian s-au despărțit, fiul lui Nelson Mondialu a făcut un vlog în care a confirmat faptul că el și Bianca sunt despărțiți.

Ei bine, în urmă cu o zi, și Bianca a vrut să spună adevărul despre relația lor, mai ales că Livian a tot fost jignit de fanii ei, după ce a anunțat despărțirea.

”Judecați mult prea rapid. S-a ajuns la niște răutăți la adresa lui Livian. Nu știți cum sunt eu, nu știți dacă într-adevăr Livian m-a făcut să sufăr. Nu prea îmi găsesc cuvintele, pentru că nu sunt într-o stare bună. Dar nu din cauza lui Livian, ci pur și simplu nu mă simt eu bine de câteva zile, dar nu are nici o legătură cu el.

De ce trebuie să-l atacați pe Livian dacă nu știți situația. Persoana care a greșit mai mult în această relație am fost eu. Spun asta pentru că Livian a avut atât de multă răbdare cu mine. Îmi pare atât de rău că nu puteți să vedeți tot ceea ce se întâmplă între noi doi. Livian m-a ascultat de fiecare dată, m-a înțeles de fiecare data, cea care a exagerat de cele mai multe ori, am fost eu. Cea care nu-i asculta problemele, am fost eu.

Ar trebui să-l protejăm un pic, pentru că și el este într-o perioadă proastă nu numai eu. Și el trebuie înțeles”

Dintre noi doi, consider că el suferă mai mult decât mine, pentru că el este cel care are o problemă în momentul de față.

Nu sufăr! Chiar nu sufăr! Să vă spun și de ce, pentru că acest om de când a luat hotărârea să ne despărțim, excluzând faptul că nu ne mai sărutăm și nu ne mai ținem în brațe, acest om îmi scrie dimineața, nu mă lasă să adorm supărată, stă în continuare lângă mine, își petrece timpul cu mine, mă întreabă cum sunt. Deci, de ce ar trebui să sufăr? Din moment ce noi stăm încă împreună și îmi oferă atenția lui, protecția lui...”, a mărturisit Bianca în vlogul ei.

Bianca de la Puterea Dragostei speră să se împace cu Livian

Bianca a povestit că deși acum sunt despărțiți, ea speră că vor fi din nou un cuplu foarte curând.

”Nu știu exact scopul lui, motivul pentru care vrea să ne despărțim, dar mi-a spus aseară un lucru care m-a lăsat un pic surprinsă fiindcă uitasem. L-am mințit acum ceva timp, am avut o atitudine arogantă, iar el de atunci a început să se schimbe față de mine, nu îmi răspundea la fel ca înainte. Abia aseară am înțeles acest lucru.

Poate, acest om, mi-a dat o lecție! Eu în aceste 7 luni de zile, i-am sugerat mereu să ne despărțim atunci când ne certam, și te saturi la un moment dat! (…)

Ce am simțit în acea zi (n.red. în care Livian i-a spus să se despartă) a fost extrem de dureros. Atât de mult am plâns. Și totuși omul ăsta a fost lângă mine. L-am luat în brațe și i-am spus că nu pot să îl las, iar el mi-a spus ”Atunci, nu mă lăsa”… Doar în acea zi am plâns, apoi am vrut să fiu o variantă mai bună a mea, mai frumoasă, mai elegantă...fiindcă el așa m-a plăcut pe mine, asta a plăcut la mine. Vreau să mă împac cu el, simt că și el vrea”, a mai spus Bianca de la Puterea Dragostei în vlogul ei.