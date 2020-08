In articol:

Bianca de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici a povestit cu lux de amănunte motivul pentru care ea și Livian au ales să se despartă și să meargă pe drumuri diferite. Cei doi au fost concurenții cei mai iubiți din sezonul doi Puterea Dragostei, iar acest lucru s-a văzut în marea finală, când au și câștigat marele premiu. Chiar de ziua lui de naștere, Livian a decis să facă lumină și să le explice oamenilor care i-au susținut că el și Bianca nu mai formează un cuplu, fiind cel mai bine pentru amândoi. De altfel, ”Lobo” a lăudat-o pe Bianca, vorbind foarte frumos despre ea, însă a recunoscut că au caractere la fel și din acest motiv apar discuții.

„A fost frumos tot ce-a fost, poate fi la fel de frumos, dar nu spre o relație. Sincer, nu mai simt să meargă spre o relație. În urma discuțiilor, a tuturor chestiilor. E o fată extraordinară, o parteneră de viață, care te îngrijește, te trage după ea pentru că ea este într-o continuă creștere. E foarte ambițioasă și puternică. Dar e ceva care provoacă o scânteie care deranjează, care ne aduce mereu într-un punct de tensiune.”, a spus Livian, referitor la relația lui cu Bianca Comănici.

Bianca si Livian de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici, la un pas de a izbucni în lacrimi

Seara trecută, Bianca Comănici a postat un vlog, în care le explică susținătorilor de ce s-a despărțit de Livian, dar și cum a fost relația lor. Fosta concurentă a fost la un pas de a izbucni în lacrimi, în momentul în care a vorbit despre Livian. Tânăra brunetă spune că alături de el a cunoscut adevărata fericire.

”Am avut speranțe că o să fim împreună, el niciodată nu mi-a promis că vom fi împreună. Nu mi-a promis chestii mărețe. Noi am trăit prezentul, chiar eu i-am sugerat asta. Am zis că cel mai bine este să trăiesc prezentul, să nu mă mai gândesc la cai verzi pe pereți, să nu mă mai gândesc la promisiuni deșarte, pentru că unii oameni nu se țin de ele. El nu mi-a promis. El mi-a zis doar c-o să fie bine”, a spus Bianca.

Bianca si Livian de la Puterea Dragostei

Totodată, câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii Puterea Dragostei a dezvăluit că nici ea nu a fost constantă în relația lor. Ba mai mult, s-a gândit de multe ori să pună capăt poveștii de dragoste.

”Eu niciodată n-am fost constantă cu gândul, mă gândeam că n-o să fiu cu el, aveam niște certuri și mă enerva. Și el la rândul lui , la fel. În perioada în care eram împreună tot timpul îi ziceam să ne despărțim, că simțeam eu că nu ne înțelegeam”, a adăugat fosta concurentă.

Bianca de la Puterea Dragostei despre mutarea la Cluj

Frumoasa brunetă a mai recunoscut că ea își dorește să rămână în București, unde vrea să-și facă un viitor. Nu s-ar muta la Cluj, decât în cazul în care s-ar fi logodit cu Livian și ar fi știut sigur că relația lor este una de viitor.

”Nu reușim să ne înțelegem, la mine este vârsta și nu numai. Sunt o persoană sensibilă, el este mai rațional, el gândeste foarte mult cu mintea, eu gândesc cu sufletul. Eu îmi doresc să stau la București, el își dorește să stea la Cluj. Eu nu m-as muta la Cluj, deși aș face sacrificiul ăsta, dar doar dacă as fi că într-adevăr ar fi să ne logodim sau o chestie de genul. Nu-mi doresc să știu că merg și eu stau în apartamentul meu și el în apartamentul lui. Daca ar fi să mă mut în Cluj, ar fi doar dacă aș stii sigur că o să fie ceva mai mult între noi. În București am mai multe oportunități, vreau să încerc să-mi ajut familia”, a explicat Bianca Comănici, despre mutarea la Cluj.

Bianca si Livian de la Puterea Dragostei

Câștiătoarea primelor două sezoane spune că a suferit, însă este decisă să meargă mai departe. Speră ca Livian să fie fericit și să găsească o fată pe placul lui.

”Am suferit aseară, acum sunt bine. Ușor ușor îmi trec gândurile, pentru că iubirea înseamnă să-l lași pe cel de lângă tine să fie fericit. Eu îmi doresc din suflet ca el să fie fericit, să își găsească, dacă nu a găsit asta în mine, o fată pe placul lui.”, a conchis Bianca de la Puterea Dragostei.