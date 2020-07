In articol:

Bianca de la Puterea dragostei, decizie șoc în privința lui Livian! De câteva luni bune, Bianca Comănici nu mai formează un cuplu cu Livian Nelson, însă frumoasa concurentă nu și-a pierdut speranța că într-o bună zi vor fi din nou împreună. ”Ce ne leagă pe noi sunt sentimentele puternice. Acum, trecem printr-o perioadă mai dificilă, poate și eu am greșit, poate și el, dar cred, cel puțin așa îmi spune inima, că, ne vom împăca, a declarat frumoasa concurentă într-un material video, pe YouTube-ul WOWbiz.ro în urmă cu puțină vreme, apoi și în emisiune, a încercat să nu stea departe de bărbatul pe care îl iubește.

Bianca de la Puterea dragostei, decizie șoc în privința lui Livian! S-au despărțit în lacrimi la aeroport

Mai mult decât atât, Bianca Comănici face pașii pe care și i-a propus în ceea ce îl privește pe Livian. Revenită în țară, după terminarea filmărillor la emisiune, și în așteptarea finalei, acolo unde se numără printre favorite, ea s-a despărțit în lacrimi la aeroport de bărbatul iubit. Nu înainte însă de a-și promite că se vor suna non-stop, iar în curând se vor revedea la București, pentru a încerca ori unul, ori celălalt, sau poate chiar amândoi, să câștige premiul cel mare.

Bianca de la Puterea dragostei a vorbit despre relația cu Livian! ”Povestea noastră este unică!”

Bianca de la Puterea dragostei, decizie șoc în privința lui Livian! După finală, Bianca a mai spus ce vrea să facă în privința fostului ei iubit. ”Știu că poate este greu de înțeles pentru anumite persoane, dar povestea noastră este unică. Eu am găsit în Livian exact omul pe care îl căutam, cel care să mă asculte, cel care să mă sfătuiască, să mă înțeleagă și să mă accepte așa cum sunt în realitate, fără falsități. De aceea, cred că li îl iubesc atât de mult. Ne completăm perfect, iar afară din competiție, știu că totul va fi altfel. Uneori, îmi este teamă de ce va urma, însă, mă consider o femeie puternică și pot să îmi urmez calea. Și...calea mea este Livian, motiv pentru care iau în calcul varianta să mă mut la Cluj, mai aproape de el, de familia lui, și...de ce nu...să locuim și împreună”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro, în același material pe You Tube.

Bianca de la Puterea dragostei, decizie șoc în privința lui Livian! Ce spune Nelson Mondialu

Bianca de la Puterea dragostei, decizie șoc în privința lui Livian! Pe de altă parte însă, toată lumea știe că relația dintre Bianca și Livian nu este agreată de Nelson Mondialu! Din păcate pentru Bianca de la Puterea dragostei, una dintre piedicile puse în relația ei cu Livian este chiar familia carismaticului tânăr. De altfel, de nenumărate ori, Nelson Mondialu a vorbit despre faptul că nu este de acord cu alegerea fiului, mai mult decât atât, la ultima lui venire în România, a și ținut să pună în aplicare dorința părintelui său.

”Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei Dacă vreau să am ceva cu Bianca e împotriva părinților mei. Și am zis să iau perioada asta în care am petrecut-o în casă ca o perioadă de probă pentru Bianca. Și în acest timp o cunosc pe ea, mă conving de ea, de ceea ce e între mine și ea. Așa ajungi să te cunoști cu o persoană și mai ales să te cunoști cu tine. Am ajuns să mă cunosc atât de bine, de parcă aș fi stat la pușcărie eu cu mine 5 ani", se destăinuia Livian în urmă cu ceva vreme. Citește întreg materialu AICI