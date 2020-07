In articol:

Bianca de la Puterea dragostei, declarație de dragoste pentru Livian. Bianca și Livian de la Puterea dragostei au împlinit un an de zile de când formează un cuplu în casă, chiar dacă acum sunt despărțiți, cei doi se comportă de parcă ar fi în continuarea împreună. Bianca a vrut să marcheze acest moment important și emoționant din viața ei cu un mesaj pe rețelele de socializare. Bruneta i-a făcut o frumoasă declarație de dragoste lui Livian.

"Un an de zile de cand esti in inima mea. M-ai dus prin toate starile. M-ai facut sa tresar de fiecare data cand te-ai apropiat de mine. M-ai facut sa rad din prima zi cand te-am cunoscut. Esti o parte din inima mea de un an de zile. Pe zi ce trece mi-ai aratat ce inseamna cu adevarat iubirea, respectul si dorinta. Nu exista nimeni care sa te poata inlocui vreodata. Te iubesc!", este mesjaul postat de Bianca Comanici pe pagina ei de Instagram, alături de o poză cu ea.

Reacția lui Livian, după declarația de dragoste a Biancăi

În ciuda așteptărilor, Livian nu a avut un răspuns la fel de emoționant precum Bianca. Concurentul a ignorat cuvintele frumoase din mesajul fostei lui iubite și i-a comentat: „Ai zis că sunt doar un pion”. Bruneta nu s-a lăsat și i-a răspuns lui Livian la mesaj, pentru a-i arăta cât de mult ține la el și că a vorbit din inimă. „Pionul principal”, i-a replicat Bianca lui Livian. (Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, momente grele: „A fost diagnosticat cu cancer...”)

Livian, primele declarații despre participarea în sezonul 3 Puterea dragostei: „Mai dăm și noi...”

Puterea dragostei se apropie de final, iar fanii concurenților se întreabă care dintre aceștia vor rămâne în continuare, în sezonul trei al emisiunii, care se va filma în curând. În ultimele zile au început să apară tot felul de zvonuri potrivit cărora Livian va rămâne, la fel și Bianca. Ei bine, concurentul a lămurit misterul.

Livian de la Puterea dragostei a deschis subiectul participării și în sezonul 3 al emisiunii pe rețelele de socializare. Fostul iubit al Biancăi Comănici a scris un mesaj pe contul de Instagram, acolo unde a lămurit situația.