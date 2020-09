In articol:

Bianca Comănici, în cadrul emisiunii Teo Show

Bianca Comănici a fost invitata Teodorei Trandafirm în emisiunea Teo Show, din data de 16 septembrie!

Alături de cele mai apropiate femei din viața ei, mama și sora ei, Bianca a vorbit cu sinceritate despre sentimentele pe care încă le mai are pentru Livian!

Cu multă maturitate, în ciuda fotografiilor pe care fostul ei iubit, Lobo, le postează acum cu noua lui iubită, Bianca a recunoscut că încă are sentimente pentru bărbatul alături de care a căștigat marele premiu Puterea Dragostei, sezonul 2!

Aflăm astfel ce sentimente nutrește încă Bianca pentru Livian, chiar și după ce a văzut imaginile cu el și Florentina în pat, sărutându-se!

„Am ajuns să îl cunosc pe Livian. Eu aș putea acum să arăt ceea ce simt cu adevărat, dar nu o să fac asta niciodată, pentru că ceea ce face el acum, ceea ce face el, nu face decat să mă ajute. Eu nu am de ce sa plang pentru faptul ca el este cu alta persoana. Am vazut imagini din pat, imagini sarutandu-se, am vazut mai mult decat e suficient. Pe moment eram deranjata, dar m-a ambitionat sa devin mai buna, sa ii arat ce a pierdut, pana cand nu o sa ma mai intereseze.”, a declarat Bianca Comănici, în cadrul emisiunii televizate.

Căștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a povestit în continuare ce face acum pentru a trece mai ușor peste durerea sufletească pe care a simțit-o. Bianca a explicat faptul că, de câteva zile, scrie un jurnal despre toate sentimentele pe care le are pentru Livian, pe care și l-a propus să îl facă public la un moment dat!

Bianca, câștigătoarea Puterea Dragostei, scrie un jurnal despre Livian!

„Am inceput sa imi scriu un jurnal si am hotarat sa scriu in fiecare seara despre toate sentimentele pe care le am in acea zi. La sfaristul paginii scriu concluzia, «azi il iubesc» sau «azi nu il iubesc» pentru ca ceea ce posteaza el imi influenteaza foarte mult sentimentele si el stie ca sunt destul de schimbatoare, dar ajung sa imi dau seama că tot il iubesc, si ceea ce fac, fac tot din ciuda. Jurnalul asta o sa fie public la un moment dat. Am si zile cand nu pot sa scriu deloc pentru ca ma doare atat de tare ceea ce face.”, le spunea Bianca Comănici, telespectatorilor.

Pentru a concluziona subiectul legat de Livian, Bianca a explicat ulterior că nu mai crede că fostul ei iubit este conștient de sentimentele pe care ea le are față de el, însă a specificat și faptul că nu crede că ceea ce postează sau ce face sunt lucruri făcute din răutate sau în mod intenționat.

„Odata ce a facut ceea ce a facut, nu cred ca el a avut idee cat de intense sunt sentimentele mele pentru el. Daca simtea, probabil era acum langa mine. Nu stiu daca face intetionat, dar nu cred. Cred ca pur si simplu iși vede de viata lui.”

