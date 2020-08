Bianca de la Puterea dragostei, în lacrimi!

In articol:

La finele lunii iulie, Bianca și Livian au plecat acasă cu marele premiu, după o Finala Puterea Dragostei emoționantă, în care Andreea Mantea le-a spus să-și asculte inima și să fie în continuare împreună, fiindcă sunt doi tineri care se iubesc cu adevărat. "Nu realizez că am câștigat. Sezonul ăsta e diferit față de primul. În primul sezon, am simțit că a fost ca "o palmă peste față" pentru ceilalți, acum însă a fost altfel. Poate dacă acum ar fi câștigat alta nu mă mai urau așa mulți. Oricum, pot concluziona așa, dacă prima dată, am luat trofeul, în cel de al doilea sezon, am câștigat iubirea...Livian este trofeul meu", a declarat bruneta pentru WOWbiz.ro.

"Îmi era greu să mă despart de un loc în care am stat aproape doi ani, și de oamenii pe care i-am îndrăgit acolo"

Bianca Comănici avea să impresioneze apoi și prin felul în care a vorbit despre ultimele zile ale ei la Istanbul! ”Eu sunt o fire mai rece, plâng mai greu, poate și pentru că am luat viața în piept de mică. Însă, pot să vă spun, cu mâna pe inimă, că, atunci când se apropia finalul competiției, aveam așa...un gol în stomac! Îmi era greu să mă despart de un loc în care am stat aproape doi ani, și de oamenii pe care i-am îndrăgit acolo. Vorbesc despre cei din producție, de la primul până la ultimul, persoane de care m-am atașat, care au fost mereu acolo cu sfaturi bune pentru mine”, a dezvăluit fosta concurentă de la Puterea dragostei.

"M-au luat în brațe la final și am fost extrem de impresionată"

Mai mult decât atât, Bianca a povestit că a vărsat lacrimi bune la despărțirea de staff-ul de la Istanbul. "M-au luat în brațe la final și am fost extrem de impresionată. Atunci, le-a spus că am să mă întorc în Turcia pentru ei, oamenii de acolo. Au fost momente frumoase, emoționante, de suflet. Se încheiase pentru mine o etapă din viață, dar în suflet, mi-au rămas oameni dragi", a conchis bruneta la WOWbiz.ro!

Cine e Bianca, câștigătoarea Puterea Dragostei sezoanele 1 și 2

Bianca Comănici se poate declara veterana Puterea Dragostei. A fost concurentă în sezonul 1, pe care l-a și câștigat, apoi a rămas și în sezonul 2, unde a ajuns până în Finala și mai mult, a câștigat din nou. Când a ajuns la Puterea Dragostei, Bianca abia împlinise 19 ani, era o copilă timidă, care a crescut și s-a dezvoltat în lumina reflectoarelor. A avut parte de multe răutăți din partea concurenților, a fost poate concurenta care a stârnit cele mai multe discuții și sentimente negative, poate chiar ură. Însă a avut parte și de cea mai mare și poate mai sinceră iubire de la Puterea Dragostei de până acum. În sezonul 2 Puterea Dragostei, Bianca a cunoscut iubirea alături de Livian și deși cei doi au avut parte de multe momente tensionate, iubirea lor a învins. Acum, telespectatorii Puterea Dragostei așteaptă ca Bianca și Livian să-și continue povestea și în afara show-ului.