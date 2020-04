Chiar Livian povestea în urmă cu ceva timp că vrea să cumpere în Cluj un apartament, pe care să-l transforme în cuibușorul lor de iubire. Acum, planul acesta pare că s-a spulberat!

Bianca de la Puterea Dragostei a vorbit despre viitorul ei fără Livian

În emisiunea de joi, 2 aprilie Puterea dragostei, Bianca le-a povestit fetelor gândurile sale triste despre viitorul fără Livian.

”Mă gândesc la viitor. Eu înainte să vin la emisiune, stăteam în Constanța. Mi-am lăsat chiria acolo când am plecat. Ai mei sunt la țară. Eu nu vreau să mă întorc acasă la mama. Trebuie să mă duc undeva. Să-mi aleg un drum. E diferit dacă mă duc la Cluj sau la București.

Am stat aici atâta timp, acum știu că trebuie să o apuc pe un drum și nu pot. Se termină mâine emisiunea , eu ce fac? Toată lumea are unde să se ducă. Mă duc la mama o săptămână, două... Dar pe urmă ce fac? Trebuie să-mi fac rostul meu. Nu mai pot să mă duc la fratele meu că are și el casa lui, treburile lui”, a povestit Bianca tristă.

Bianca de la Puterea Dragostei se mută în București?

Înainte de relația cu Livian, Bianca își făcuse planurile pentru momentul în care va ieși din emisiune. Ea își propusese să se mute în București, să-și cheltuiască banii strânși în emisiune perfecționându-se în arta machiajului și să-și facă propriul vlog despre make-up.

Puterea Dragostei: Livian și Bianca s-au certat din nou

Puterea Dragostei, 2 aprilie. Livian s-a supărat pe Bianca pentru că simte din partea ei foarte multă indiferență legată de problemele lui.

Livian susține că a fost foarte supărat, iar Bianca nici nu l-a băgat în seamă.

„Nici tu nu îndeplinești cerințele mele. Și eu vreau să faci anumite lucruri fără să le cer, dar asta nu înseamnă că nu mai continui cu tine”, a răspuns Bianca.

„De exemplu, în ultimele zile n-ai simțit că am ceva”, a continuat Livian.

După care, bruneta i-a spus, cu lacrimi în ochi:

„Da, păi nu am vorbit? Eu nu mă exteriorizez, știi bine, dar mi-aș dori să mă întrebi și pe mine, măcar o dată pe an ce am. M-ai văzut că eram supărat și te-ai dus să-și faci părul, aveai încăpățânări vizavi de mine. N-aș pune preț pe ele, dar se adună. Capac mi-a pus atitudinea ta”, a mărturisit Livian.