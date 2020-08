Bianca Comănici și Livian

In articol:

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei trece prin momente dificile, după ce s-a despărțit de omul cu care credea că o să fie o viață întreagă. Dacă până acum, Bianca a ascuns anumite lucruri, se pare că nu se simte deloc bine la momentul actual.

Citeste si: Cuplu bombă în showbiz? Ce căuta superba Claudia Dumitru... pe balconul lui Bobby Păunescu?

Citeste si: Bianca Comănici aruncă bomba despre Livian de la Puterea Dragostei! "Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată..."

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Mirela Vaida, detalii din intimitate! Vedeta a dezvăluit tot: ”Uneori e vorba de o regulă, altfel…”

Bianca Comănici suferă după ce s-a despărțit de Livian

În ultimul vlog postat de frumoasa brunetă pe contul ei Youtube a vorbit despre singurătate și despre cum se imte de când nu mai formează un cuplu cu Livian. Bianca a fost întrebată de către un fan "Cât de mult te afectează singurătatea?", iar răspunsul vedetei a venit imediat.

"Nu foarte mult, pentru că întotdeauna am fost o persoană singură, întotdeauna mi-a plăcut să stau singură. Momentan e dureroasă, fiindcă aveam așteptarea aia că o să ne mutăm împreună și mă gândeam că mai aștept câteva zile și o să vină. Adică, nu simțeam singurătatea așa cum o simt acum, când știu că nu o să vină nimeni și trebuie să mă obișnuiesc eu cu gândul ăla că e posibil să nu-mi mai găsesc pe nimeni sau trebuie să gasesc ceva să mă scoată din starea asta, deși noaptea e cel mai greu, pentru că sunt singură...", a spus Bianca în ultimul vlog.

Bianca Comănici, fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei

Câștigătoarea de la Puterea Dragostei, detalii despre relația cu Livian

În ultimul vlog postat pe canalul personal de Youtube, Bianca de la Puterea Dragostei a răspuns la mai multe întrebări primite din partea internauților. Întrebată de un fan dacă va rămâne prietenă cu Livian, frumoasa brunetă a spus:

"Sincer, mi-aș dori să rămânem prieteni, pentru că noi am trecut prin foarte multe lucruri grele și mi-a fost aproape în momentele alea, deci clar putem să fim prieteni. Eu i-am spus, dacă are nevoie de mine, oricând poate să mă contacteze și el la fel mi-a spus, oricând ai nevoie de ceva, te pot ajuta. Nu o să fim prieteni la cataramă niciodată, însă am spus, dacă are nevoie de ajutor, o să îl ajut."