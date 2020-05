Bianca, noi declarații despre relația cu Livian

In articol:

În ultimele săptămâni, neînțelegerile dintre Bianca și Livian au fost din ce în ce mai apăsătoare. Bianca a izbucnit în lacrimi în emisiunea de astăzi din cauza acuzelor lui Livian și tot el a putut s-o liniștească. „M-a enervat faptul că îmi reproșează o singură chestie care nu înseamnă nimic. Am aflat și eu alte chestii..”, a declarat Livian.

Livian a declarat că el nu vrea să spună ce a aflat despre Bianca. Berna susține că el crede că Bianca încă se gândește la Bogdan Mocanu. Bruneta a declarat că nu e asta pentru Livian știe tot ce s-a întâmplat între ea și fostul iubit al Andrei Voloș.

„Nu știu ce a auzit el, eu n-am vorit cu niciun băiat de când sunt cu el. Sunt oameni care inventează și el crede. Așa e felul lui. Eu i-am spus lui de persoanele cu care am fost, dar nu i-am dat detalii. M-a întrebat o singură dată și asta a fost la începutul relației. I-am ascuns că am fost cu partenerul meu și am făcut chestia aia...Astea-s motivele pentru care el s-a despărțit de mine”, a declarat Bianca.

Recent, s-a aflat că Bianca și Livian s-ar fi împăcat. Anunțul a fost făcut de vloggerițele Reea și Tina. În emisiunea de astăzi, Bianca a povestit un gest făcut de Livian care ar fi putut duce către o împăcare între cei doi: „Pe mine m-a deranjat că a spus că eu trag de el. Nu e chiar așa. El a și recunoscut. Acum două săptămâni am zis că nu vreau să mai rămân, că vreau să închei. După emisiune, a venit și m-a pupat. Deci, ce înseamnă asta? Și el a vrut să stea. Nu numai eu”.

Ce a aparut pe contul de Instagram al lui Livian dupa ce s-a aflat ca s-a impacat cu Bianca de la Puterea dragostei

A explodat bomba! Bianca si Livian, cei doi indragiti concurenti de la Puterea dragostei, s-au impacat! Informatia a fost dezvaluita de Reea si Tina intr-un vlog pe canalul lor de Youtube. Dupa o perioada in care s-au tot sicanat si certat si au sustinut sus si tare ca nu mai e cale de reconciliere, Bianca Comanici si Livian Nelson Pop ar forma din nou un cuplu. Fanii celor doi tineri sunt in extaz!

La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Bianca e iubita lui Livian, fiul lui Nelson Mondialu a facut o postare pe contul sau oficial de Instagram.

Ce a făcut Livian de la Puterea Dragostei

Tanarul s-a pozat intr-o benzinarie, dar si-a acoperit fata cu un emoticon care infatiseaza un lup, supranumele pe care el si l-a ales in urma cu mult timp.

"Zici ca sunt Escobar cand era la inchisoare", a scris concurentul de la Puterea dragostei in dreptul fotografiei. "Deblocheaz-o pe Bianca, Escobare", a comentat imediat un internaut. Cum era de asteptat, s-a pornit dezbaterea pe contul lui Livian cu privire la relatia lui cu Bianca. (Citeste si: Bianca și Livian, de la extaz la agonie. S-au aruncat cuvinte grele, printre lacrimi: „Îl urăsc!”)