Bianca de la Puterea dragostei nu se mai ascunde de Livian: O să mă... Livian și Bianca de la Puterea dragostei nu mai formează un cuplu în casă, dar au rămas la fel de apropiați și vorbesc deschis despre viitorul lor. Într-un vlog postat de Livian în urmă cu două zile, concurentul a mărturisit că Bianca are în plan să se mute la Cluj, iar el o va ajuta.

Livian: Încet, încet se termină toate. Bianca Comănici Maria, ce faci după?

Bianca: Ți-am spus ce fac. O să mă mut la Cluj. Fără caterincă, mă ajuți când ajung la Cluj?

Livian: Cu tot ce ai nevoie! Îți dau mașină cu șofer! Dar ce faci tu, că eu după o lună mă mut la București?

Bianca: Dar nici eu nu mă mut imediat la Cluj. Am niște treburi vreo trei săptămâni și nu vin la Cluj. Eu o lună am treabă, recunosc

Livian: Dacă în luna aia îți găsești pe cineva și-l iei la Cluj?

Bianca: N-am pe cine să găsesc. Eu sunt îndrăgostită de tine și ai dovada aici. O să te convingi

Bianca de la Puterea dragostei, declarație de dragoste pentru Livian: „Nu există nimeni care să te poată înlocui”

Bianca de la Puterea dragostei, declarație de dragoste pentru Livian. Bianca și Livian de la Puterea dragostei au împlinit un an de zile de când formează un cuplu în casă, chiar dacă acum sunt despărțiți, cei doi se comportă de parcă ar fi în continuarea împreună. Bianca a vrut să marcheze acest moment important și emoționant din viața ei cu un mesaj pe rețelele de socializare. Bruneta i-a făcut o frumoasă declarație de dragoste lui Livian. (Citeste si: Se marita! Fosta concurenta ''Puterea dragostei'' se pregateste de nunta, dupa o lunga suferinta!)

"Un an de zile de cand esti in inima mea. M-ai dus prin toate starile. M-ai facut sa tresar de fiecare data cand te-ai apropiat de mine. M-ai facut sa rad din prima zi cand te-am cunoscut. Esti o parte din inima mea de un an de zile. Pe zi ce trece mi-ai aratat ce inseamna cu adevarat iubirea, respectul si dorinta. Nu exista nimeni care sa te poata inlocui vreodata. Te iubesc!", este mesjaul postat de Bianca Comanici pe pagina ei de Instagram, alături de o poză cu ea.

