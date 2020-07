Bianca de la Puterea dragostei, despre relația cu Rafaelo

In articol:

Bianca de la Puterea dragostei, prima reacție despre relația cu Rafaelo. Rafaelo, fost concurent de la Puterea dragostei, a făcut niște dezvăluiri neașteptate despre relația sa cu Bianca Comănici. Artistul susine că cei doi s-au întâlnit la castingul pentru sezonul 1 și ar fi hotărât să se întâlnească înainte să înceapă competiția. Acesta susține că ei s-au văzut de câteva ori, dar nu au format oficial un cuplu.

Bianca a răspuns declarațiilor făcute de Rafaelo pe pagina ei de Instagram. Finalista de la Puterea dragostei a mărturisit că nu sunt adevărate dezvăluirile lui Rafaelo și că nu s-ar fi văzut niciodată în afara emisiunii, în special înainte de a începe Puterea dragostei. Ulterior, Bianca a șters InstaStory-urile în care a explicat că între ea și Rafaelo nu au existat apropieri la casting sau în afara lui.

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise la casting în sezonul 1! Livian va lua foc

Anul trecut, Rafaelo a participat și la Puterea dragostei, în calitate de concurent, și a dezvăluit că persoana de care ar vrea să se apropie este Bianca Comănici. Motivul... se întâlnisede câteva ori cu bruneta dincolo de casa amorului, și i-a plăcut de ea. Totuși, cei doi nu au putut avea o idilă în adevăratul sens al cuvântului, întrucât, Bianca a acceptat să se ducă în emisiune imediat, iar în momentul în care Rafaelo a ajuns și el pe platourile de filmare, ea avea ochi doar pentru Alex Bobicioiu. În plus, tânăra le-a povestit fetelor că s-a văzut cu artistul, dar...nu s-au înțeles pe plan sentimental. (Citeste si: Bianca a spus-o, pe fata: NU se mai muta la Cluj! Ce reactie a avut Livian?)

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! Pe de altă parte, Rafaelo are și el o variantă!

”Bianca este o fată foarte frumoasă și plăcută. Îmi amintesc că ne-am întâlnit la casting, în sezonul1, și am stabilit să ne vedem și separat, dincolo de competiție. Pot să vă spun că ne-am văzut de câteva ori, pe urmă, ea a intrat în emisiune. Nu s-a terminat totul acolo, ci, am vorbit pe internet destul de mult. Se părea că totul merge cumva bine, dar, în momentul în care eu am intrat în casă, parcă nu a mai fost același lucru. Am preferat să fim doar prieteni, fiindcă mie nu îmi place să mă bag peste alte persoane, concret peste Bobicioiu, cu care sunt și prieten, cel care era îndrăgostit nebunește de ea. În schimb, eu eram mai rebel, nu vedeam să formez imediat un cuplu. Voiam mai întâi să o cunosc pe Bianca în amănunt pentru a lua o decizie de a fi împreună. Însă, nu a mai fost cazul”, a comentat Rafaelo într-un material pe You Tube-ul WOWbiz.ro!

