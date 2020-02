Puterea dragostei, primele declarații: " />

Bianca Comănici de la Puterea dragostei este prinsă în mijlocul unui scandal de zile mari. În urmă cu trei zile, în mediul online, au apărut imagini și video-uri în ipostaze compromițătoare cu ea și un fost iubit.

După trei zile de tăcere, Bianca s-a decis să vorbească și a făcut primele declarații despre imaginile porno.

"Am cearcăne, ochii roșii și toate cele. Vreau să vorbesc cu voi. Au fost trei zile de coșmar, în care viața mi-a fost distrusă. Am crezut că o persoană îmi poate distruge viața, însă sunt încă aici, nu m-am sinucis. Nu am fugit, sunt încă aici, asta datorită vouă. Sunt oameni care au trecut peste, care m-au înțeles și susținut. Vă sunt datoare cu niște explicații. Mulți susțineți că nu sunt persoana pe care ați susținut-o la început. Sunt tot eu. Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când am intrat în emisiune aveam doar 19 ani. Cu toții ați observat că nu sunt un copil normal, aici mă refer la faptul că eram un copil maturizat. Greutățile vieții m-au dus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să-mi expun viața în totalitale. În urmă cu 20 de minute am vrut să-mi fac bagajul și să fug. Am vrut să fug cât de departe pot și să nu ies multe zile din casă.

Însă m-am hotărât să citesc mesajele, cele frumoase și cele urâte.

Nu m-am prostituat, nu am câștigat bani din asta. Au fost două săptămâni în acea perioadă, care din punctul de vedere al fostului meu iubit, acele două săptămâni ar fi trebuit să-mi distrugă viața.

Au fost șase luni de zile în care toată lumea a spus că nu arăt bine, că sunt slabă, că arăt rău, că nu mă place nimeni. Nimeni nu bea alcool de plăcere, oamenii beau alcool pentru că sunt nefericiți. Eu sunt vinovată pentru ce am făcut. Nu sunt mândră de ce am făcut. Vreau să luați în calcul că eram un copil. Eu aveam 17 ani și el 24 de ani. Și în acea perioadă am vrut să fiu iubită. Dacă acel băiat mă convingea pe mine că e ceea ce-mi place, poate că eram tot acolo. Însă eu sunt aici și am făcut ce mi-am dorit. Să fiu un copil care-și câștigă banii singură.

Bianca de la Puterea dragostei, acuzații la adresa fostului iubit

Eu nu m-am prostituat, acela era băiatul cu care eu am locuit, era iubitul meu, eu îl consideram că-l iubesc. Eu am vrut o viață cu el, am vrut să am copii cu el. Anturajul din care am făcut parte nu este unul bun. Familia nu este de vină pentru ce am făcut eu. Eu am fost genul care se dă cu capul. Eu în 7 luni i-am demonstrat lui Livian că sunt loială, niciodată nu aș mai putea să fac ce am făcut. Eu acelui om i-am dat tot, iar acum, acest om, pentru că el nu avea nimic atunci, a vrut să mă distrugă. Ei bine, nu ți-a ieșit planul.

Îmi pare rău dacă am judecat alți oameni. Pe Roxana am atacat-o cu acest subiect. Eu, din frustrare, am simțit să o atac cu chestia asta. Îmi pare rău că am atacat-o.

Îmi pare rău că l-am mințit pe Livian, nu i-am zis în totalitate. Însă familia mea și câțiva prieteni știau și nu m-au aruncat ca pe un gunoi.

Nu îmi caut scuze la ceea ce am făcut. Acest om m-a învățat pas cu pas ce am făcut. Vi s-a părut că eram fericită?

Mai vreau să trag un semnal de alarmă. Niciodată să nu fiți preșul unui bărbat. Dacă un bărbat vă vrea, acesta vă caută, are răbdare. Un bărbat care te iubește nu o să te pună să faci ceva imoral. Să nu credeți că dacă îi oferiți tot, el o să vă iubească. De asta am și venit aici, să găsesc o persoană pe viață. Îmi doresc o căsnicie pentru că pot fi o soție de succes, o mama de succes. Nu trebuie să judecăm. Trebuie să înțelegeți de ce nu am continuat să fac ceea ce am făcut. De ce? Nu mai aruncați cu piatra pentru că nimeni nu este perfect.

Sunt dezamăgită de mine. Trebuia să-mi asum, pentru mine era un lucru îngropat. Eu nu m-am uitat la secvențe. Sunteți bolnavi mintal dacă vă uitați. Nu vă temeți, o să mă ocup de persoana care a încercat să-mi facă rău. O să mă duc la emisiune și o să înfrunt pe toată lumea. Tu, pentru că știu că te uiți, ai să plătești cu vârf și îndesat tot ce ai încercat să faci.", este mesajul transmis de Bianca de la Puterea dragostei.

Bianca l-a sunat plângând pe Nelson: "Eu sunt o fată de la țară, însă fac parte dintr-o familie de intelectuali"

Nelson Mondialu sare în apărarea Biancă, fosta iubită a lui Livian de la Puterea dragostei. Acesta susține că își dorește binele și fericirea fiului său.

Nelson Mondialu a publicat un clip nou, în care povestește o convorbire telefonică între el, Bianca și Livian.

"Mă sună Lobo din Turcia. Mă sună cu cameră, răspund și când văd, când se deschide camera video. Măi, oameni buni, fiecare părinte vrea să-și vadă copilul bine, fericit. Cine era pe ecran: Oconașul și Bibișor, lipiți unul de celălalt. Ea făcea cu mâna ei mică. Săru'mâna tata socru. Zic, cât tupeu să aibă? Eu cu câteva ore înainte văzusem clipurile.

Livian când a văzut că eu mă enervez și încep să înjur mi-a zis: Stai! Clipurile nu sunt adevărate. Biencuța a zis că nu sunt adevărate, că dacă facea așa ceva nu ar fi permis niciodată să apară.

Bianca de la Puterea dragostei a plâns la telefon

A zis așa: Eu sunt o fată de la țară, însă fac parte dintr-o familie de intelectuali. Nu mă vede nimeni, niciodată. Eu nu îmi permit să fac așa ceva. Tata e decan, mama profesor universitar.

I-am zis, Lobo, ce faci copilule. Mă disperi. Mi-a zis că au dovada că sunt false clipurile. Bibișor a început să plângă și mi-a zis că-l iubește pe Livian și că vrea să-i ofere trei copii", a povestit Nelson Mondialu pe vlogul său.