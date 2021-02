In articol:

Bianca Drăgușanu a fost chemată, astăzi, de urgență la Parchet. Se pare că vedeta de televiziune trebuie să dea declarații în legătură cu plângerea pe care a făcut-o împotriva fostului soț despre bătăia primită.

Bianca Drăgușanu, chemată la Parchet

În urmă cu doar câteva zile, fosta asistentă de televiziune făcea declarații șocante despre o perioadă nu tocmai bună din viața

ei. Bianca recunoaștea faptul că a fost agresată în reptate rânduri de fostul partener de viață. După mai multe împăcări și despărțiri, cei doi au decis să pună punct relației.

Însă, extrem de afectată de perioada respectivă, vedeta de televiziune a depus o plângere împotriva bărbatului. Astăzi, frumoasa blondină a fost chemată la Parchet pentru a da declarații în legătură cu această plângere penală.

''M-am prezentat la Parchet pentru dosarul meu. Da, cel legat de bătăi. Nu am voie să declar nimic, vorbim când ies'', a spus Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.

Bianca Drăgușanu a ajus de urgență la Parchet! Ce se întâmplă cu vedeta în aceste momente[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, bătută cu bestialitate

La un moment dat, Bianca a trecut prin momente extrem de dificile. A fost bătută cu bestialitate de către fostul soț, iar abia acum a vorbit despre perioada respectivă.

„M-a bătut și m-a chinuit 4 ore. (...)Din două palme mă punea jos, iar eu din adrenalina de moment mă ridicam și iar mă punea jos.(...) A distrus mobila din casă. Am evitat doi ani jumătate să apar în circumstanțe de genul acesta. Am zis ok, bănuiesc că există o strategie și ca să evit strategia am zis să le dau eu. Să nu mai fiu șantajată. Înainte să apară această poză, am discutat cu o prietenă bună de-a mea și de-a lui și înainte cu trei zile să apară această poză, ea mi-a dat această poză cu mine. La trei zile după ce am vorbit cu fata asta, fotografia apare în presă. Când eu arătam așa am vorbit cu puțin persoane, printre care și el ”, a declarat Bianca Drăgușanu.