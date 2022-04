Bianca Drăgușanu a făcut anunțul despre cea de-a doua sarcină! „Vreau acum”. Ce a făcut-o pe blondină să-și mai dorească un copil?

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din lumea mondenă. A ținut primele pagini ale tabloidelor cu relațiile ei și continuă să o facă. În urmă cu cinci ani de zile, vedeta de televiziune o năștea pe Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, cel cu care s-a și căsătorit pentru

prima dată. Din nefericire, relația celor doi nu a durat prea mult timp, însă ei au rămas prieteni bun de dragul copilei.

După un al doilea mariaj eșuat, vedeta pare că și-a găsit fericirea în brațele noului iubit, cu care este de mai bine de un an de zile. Ba chiar se pare că lucrurile ar fi destul de serioase, căci aceasta a dezvăluit recent că-și mai dorește un copil.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre o a doua sarcină

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei, cărora le povestește absolut tot ce face. Blondina se afla la atelierul ei de rochii și s-a oferit să-i țină în brațe bebelușul unei cliente, cât timp aceasta proba una dintre creațiile sale.

Bianca Drăgușanu a savurat din plin momentul cu copilul, iar experiența a făcut-o să retrăiască moemnte unice din viața ei. Acum, blondina a dezvăluit că și-ar mai dori un partener de joacă pentru Sofia și chiar ar mai vrea, din nou, să aibă un bebeluș prin preajmă.

„ Uitasem cum e să ai un bebeluș așa mic în brațe. Vreau și eu acum. Vreau!”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, despre mama iubitului ei: "Dacă m-ar fi cunoscut, sigur m-ar fi iubit"

Deși a evitat de multe ori să vorbească despre acest subiect, Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și a fost sinceră în ceea ce o privește pe mama iubitului ei. Cele două nu se înțeleg prea bine, motiv pentru care nu s-au întâlnit nici până în ziua de astăzi să se cunoască și să vorbească fața în față.

Vedeta a făcut declarații în premieră despre cea care ar trebui să îi fie soacră și părerea ei despre situația în care se află de când formează un cuplu cu celebrul afacerist.

"Eu chiar mi-aș fi dorit să lase deoparte orgoliul, că oricum nu cred că am rănit-o eu vreodată acolo și aș fi vrut să își dea seama despre mine că sunt o femeie echilibrată, care am o afacere, un copil, îi sunt fidelă lui, suntem într-o relație de peste un an jumătate, în care nu a existat un alt bărbat în viața mea, nici măcar nu m-am gândit la alt bărbat, iar dacă vreodată am avut vreo ceartă cu el, cu siguranță nu eu am provocat-o ci doar am dat apă la moară. Chiar mi-aș fi dorit să stau de vorbă cu ea, de la femeie la femeie, să îi explic că ar fi trebuit să empatizeze un pic cu mine. Dacă ar fi cunoscut un pic situația din interior, cu siguranță m-ar fi iubit foarte tare, dacă mi-ar fi dat ocazia să ne cunoaștem.(...) Deși nu o cunosc, o iubesc, o respect și o admir, mi se pare o doamnă cochetă, frumoasă, inteligentă și mi-aș fi dorit să mă cunoască", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.